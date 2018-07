Buena participación en Clínica 46; analizarán problemas de casillas especiales

La casilla especial que el Instituto Nacional Electoral (INE) colocó en el Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Jalisco, tuvo una buena participación de personal médico, pacientes y familiares, según datos del propio organismo en Jalisco.

El vocal de organización electoral, David Kirshbaum Alemán, señaló que se cumplió con el objetivo que se tenía al aplicar el programa piloto en todo el País, con la instalación de una casilla en una clínica de cada estado. En la de Jalisco, las boletas se terminaron al filo de las 16:00 horas y se tuvieron reclamos de parte de las personas foráneas que buscaban votar y no se les permitía.

“Fue favorable, creo que esta casilla especial para enfermos, médicos, además de que recibió ciudadanos externos, es muy buena y evidentemente vamos a promover desde Jalisco al interior del INE, que se multipliquen en las elecciones futuras”.

Rigoberto Espinoza fue de los primeros en votar, lo que agradeció, porque mencionó que no hubiera podido trasladarse hasta Tlaquepaque, donde se encontraba su casilla.

“Para mí fue más cómodo, para los enfermos y todo el personal que trabaja aquí. Imagínese, a mí me toca hasta Tlaquepaque, entonces ya me dijeron que aquí podía votar y me dieron prioridad. Incluso fueron a bajar a mi hija par que pueda votar también”.

Su hija, María de la Luz Espinoza, está sometida a estudios desde más de una semana en la clínica, para poder operarla los próximos días.

Apoyada por personal del hospital, bajó en bata para acudir a la casilla y, aunque no se sentía del todo bien, caminaba lento y sentía malestar, hizo todo el proceso y pudo ejercer su derecho al voto.

El vocal reconoció que el fenómeno que se vivió con las casillas especiales, incluidas la del hospital, debe ser analizado para futuras elecciones, pues no se dio abasto con las 750 boletas que por ley se destinan a las mesas directivas.

“Es un aprendizaje para el INE considerar este tema para futuras elecciones, un tema de análisis para conocer qué tenemos que hacer con las casillas especiales; ampliarlas o multiplicarlas, tenemos que analizarlo para que todo el mundo pueda votar”.

Frase:

“La mayor parte de enfermos, que era el principal objetivo, además de los médicos, fueron los que pudieron votar… los médicos residentes que participaron ese domingo no tuvieron mayor problema”.

David Kirshbaum Alemán, vocal de organización electoral.

JA