Brigada de Búsqueda en Jalisco encuentra a 15 posibles familiares vivos

Desde el pasado 5 de julio, cuando la Brigada Nacional de Búsqueda en vida llegó a Jalisco, sus integrantes han conseguido obtener al menos 15 “posibles positivos” en nuestro Estado, es decir, han logrado identificar coincidencias entre sus seres queridos desaparecidos y personas que se encuentran recluidas en diferentes cárceles de nuestra Entidad.

En su visita al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Guzmán y en el de Tequila, las familias que integran la brigada lograron nueve posibles positivos. En el Cereso de Chapala encontraron otros tres y tres “posibles positivos” más se han encontrado en general durante su recorrido.

“Algunas familias han partido a sus hogares, otras han llegado y algunas más vienen en camino. Nuestra búsqueda sigue y ha dado resultados esperanzadores para las familias. Se han identificado a algunos de nuestros familiares y falta seguir las diligencias necesarias para descartar o confirmar la identificación”, dijo la brigada a través de un comunicado.

Durante su visita pasada, en marzo de 2020, se logró identificar a alrededor de 30 posibles positivos, sin embargo, la pandemia ocasionada por la COVID-19 frenó sus labores, por lo cual decidieron volver este año.

La brigada, que permanecerá hasta el próximo 17 de julio, está compuesta por entre 50 y 60 familias y 19 colectivos de 21 estados de la República, quienes se han dado cita en nuestro Estado, mediante recursos propios y donativos, para buscar con apoyo de la Comisión de Búsqueda y distintas organizaciones e iglesias, a sus seres queridos de quienes desconocen su paradero.

Durante la visita en Jalisco la brigada también ha llevado a cabo distintas marchas pacíficas para concientizar a la ciudadanía sobre el problema de las desapariciones en nuestra Entidad y en el País, con la finalidad de erradicar la creencia de que quienes desaparecen “en algo andaban”, ya que esto solo criminaliza a las víctimas.

“Muchas personas tienen la creencia de que “en algo andaban” las personas desaparecidas, pero poder contarles que un hijo desapareció cuando iba a buscar trabajo, que una hermana no se volvió a ver después de salir de la escuela, que una hija fue llevada con engaños o que un esposo volvía del trabajo y no se volvió a saber de él, nos ayuda a crear consciencia de la creciente problemática de las desapariciones porque, no sólo queremos encontrar a nuestros hijos, queremos que a nadie más le pase vivir este infierno en la tierra”, añadió la brigada.

Por último sus integrantes agradecieron el apoyo brindado hasta ahora por la catedral de Guadalajara, de Ciudad Guzmán, la parroquia de Sayula, el templo Anglicano de Guadalajara y la Basílica de Zapopan, las cuales han abierto sus puertas para elevar oraciones por sus desaparecidos, además de ayudarlos a sensibilizar a sus comunidades en el tema de esta crisis en la que viven, la cual calificaron como “crisis humanitaria”.

