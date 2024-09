Bosque Urbano de Extra impulsa la reforestación en Jalisco

Desde el Bosque Los Colomos, donde el aire corre más libre entre los millones de árboles y plantas que, por unos minutos, hacen que el visitante se olvide de la contaminación y smog de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG); opera la asociación civil Bosque Urbano de Extra, la cual otorga en adopción miles de árboles cada año para incentivar la reforestación y el cuidado del medio ambiente en todo el estado.

“Bosque Urbano es un proyecto de Extra A.C. Nosotros somos una asociación civil que está conformada por empresarios y medios de comunicación de Jalisco con el objetivo de apoyar a la ciudad porque teníamos un déficit de arbolado por metro cuadrado y también por habitante […] El objetivo del proyecto es que logremos mejorar la calidad del aire y, por lo tanto, la calidad de vida de los jaliscienses. Entonces si cada habitante planta un árbol tendríamos cinco millones de árboles más en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, comentó Martha Arreola, directora de Bosque Urbano.

Rosa Morada, Guayabo Piña, Mango, Lluvia de Oro, Pomorosa, Pirul y Arrayán son algunas de las especies de árboles que las personas puedes adoptar y llevar a su hogar. Ubicado en avenida Patria, el vivero tiene pasillos y recovecos por los que es fácil perderse entre las macetas y las hojas que van cayendo, pero que son un espacio en el que la ‘jungla de concreto’ en la que se está convirtiendo la ZMG queda fuera de este lugar. Los árboles, aún pequeños, prometen convertirse en especies frondosas, las cuales tienen una tasa de supervivencia de más del 90 por ciento, según monitoreó la asociación civil.

“Es una buena forma de incentivar a que nosotros también cuidemos el medio ambiente. Siempre nos quejamos de la contaminación, pero también es cierto que no hacemos nada, o hacemos muy poco. Así con un árbol en casa nos hacemos más responsables nosotros y enseñamos desde casa que a los árboles y a las plantas hay que cuidarlas, porque se nos hace muy fácil exigir a las autoridades que cuiden los bosques, que no talen y que planten más, pero nosotros en nuestra casa no tenemos nada, o lo que tenemos ya está seco. Entonces se me hace muy bien esto, es una buena opción adoptar uno para cuidarlo en casa con la familia”, dijo Reynaldo Pérez, quien buscaba entre las opciones de árboles y plantas para llevar una a su hogar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda haya tres árboles por cada habitante en una ciudad, meta que la directora de Bosque Urbano espera alcanzar en un periodo de 10 años. En lo que va del año se han entregado más de 220 mil árboles en distintas colonias de la ciudad, así como en algunos municipios al interior del estado.

“Cada quien puede ir haciendo su mini bosque en su propia casa, ¿no?”, bromeó Reynaldo, mientras leía las descripciones de cada especie de árbol, intentado decidir cuál llevarse.

MF