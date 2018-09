Bodylogic inyecta energía a su planta en Tlajomulco

En los próximos 18 meses, la empresa tapatía Bodylogic, especializada en productos de nutrición, salud y belleza, se ha fijado la meta de llegar a los 100 productos y continuar su expansión internacional, informó su director, Raúl Manrique.

A ocho años de su creación, la empresa filial del Grupo PiSA tiene presencia en El Salvador, Perú, Panamá y Bolivia, con más de 200 mil distribuidores. La mitad de ellos en México.

“Queremos crecer nuestra base de distribuidores de manera exponencial, porque estamos en un momento, tanto en lo económico como en lo social, muy importante para que empresas como la nuestra y otras que son serias y de alta calidad en el multinivel y de suplementos alimenticios puedan salir y compartir algo bueno a la gente”.

Bodylogic cuenta con 70 suplementos alimenticios y otros 20 de belleza y aromaterapia.

Ayer, la empresa llevó a cabo el evento Sinergia con más de mil 200 personas de los países en donde tiene presencia. Realizó el lanzamiento de 12 productos, pláticas y conferencias como la de Erwin Möller, un divulgador científico mexicano especialista en nutrición.

De acuerdo con Manrique, el objetivo principal de Bodylogic es llevar al mercado suplementos alimenticios de calidad, con características que aporten un valor nutrimental serio, reducido en calorías y sin conservadores artificiales. “Un producto que la gente pueda tomar y complemente su alimentación diaria”.

Hace poco más de un año se abrió una planta de Bodylogic en Tlajomulco, la cual cuenta con la última tecnología para la elaboración de suplementos alimenticios de nivel farmacéutico.

Allí se elabora 40% del total de productos que se producen en todo el país. El reto es que en un año y medio crezca a 95 por ciento.



Suplementos, un plus para la salud

Combinados con una dieta balanceada y ejercicio moderado, los suplementos alimenticios son un plus para alcanzar un estado de salud favorable, aseguró Möller durante su conferencia en el evento Sinergia. Y éstos son necesarios, dijo, porque los alimentos ya no tienen los mismos minerales, debido al empobrecimiento de los suelos; lo que deteriora sus propiedades.