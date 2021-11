Basurero irregular de Huaxtla dejará de operar en un futuro no muy lejano: Semadet

Aunque reconocen que el basurero de Huaxtla no cumple con la regulación, el secretario de Medio Ambiente del Estado, Sergio Graff Montero, sostuvo que seguirá operando hasta que no haya una alternativa para la disposición de residuos de los municipios colindantes. El funcionario negó que le hayan dado autorización de ampliación, a pesar de los señalamientos de pobladores de la zona que denunciaron que la basura se está depositando a 200 metros del Área Natural Protegida del bosque La Primavera.

“Es un sitio de disposición que no cumple; sin embargo, ahí es un sitio de disposición que llevan municipios sus residuos y que deberá cerrarse en un futuro no muy lejano. Tenemos que primero encontrar las soluciones para esto; si no afectaríamos el servicio público esencial de recolecta de basura de los municipios. Estamos trabajando para un sistema intermunicipal en esa región”, expuso.

Añadió que realizan labores de vigilancia, dijo que el 20 de octubre hicieron una visita de inspección ordinaria y que hay un procedimiento administrativo abierto.

El secretario abordó el tema del basurero irregular durante la glosa del tercer informe de gobierno tras ser cuestionado por el diputado de Morena, Óscar Vásquez Llamas.

Afuera del Congreso estatal un grupo de personas se manifestaron en contra de la operación del basurero. Aseveraron que las autoridades estatales han sido omisas a pesar de la afectación ambiental que genera el basurero irregular.

“No hemos tenido ninguna respuesta de las autoridades estatales ni municipales, hay omisión de su parte; no dan una respuesta. Queremos una solución inmediata para no afectar la salud de los habitantes, conservar la flora, la fauna y los mantos freáticos y no afectar los cultivos de la zona”, señaló Elizabeth Chávez, una de las inconformes.

Vecinos de los municipios de Amatitán, Tequila y El Arenal sostienen que en la Región Valles hay otros 11 tiraderos que incumplen las normas. Los manifestantes fueron atendidos por la diputada del Partido Verde, Erika Ramírez, que también solicitó la intervención de las autoridades estatales durante la glosa.

JM