El Ayuntamiento de Guadalajara y la empresa concesionaria Caabsa Eagle han enfrentado los retos en materia de recolección de basura, logrando que este servicio público sea percibido como “eficiente” entre los tapatíos.

De acuerdo con la más reciente encuesta “Estudio de Percepción Ciudadana: Evaluación de Servicios Públicos en Guadalajara”, presentada por la agencia “Alternativa Consultores”, el 67.73% de los participantes aseguran que el servicio de recolección de basura es confiable.

“Me gusta que en mi colonia sabemos qué día va a pasar… y más o menos a qué hora, así podemos salir al mercado o a los mandados sin preocuparnos por tener que estarlos esperando”, menciona la señora Sara, de la Colonia Jardines Alcalde.

“Lo que me gusta del servicio de la basura es que se llevan todo. Había vivido en otros lados y, a veces por la prisa, no se llevaban todo, pero aquí pasan a buen ritmo y se llevan todas nuestras bolsitas”, comenta Felipe, de la Colonia Polanco.

A partir de la encuesta se logró mejorar la calificación presentada en ejercicios pasados. En general, en una escala del 1 al 10, las personas encuestadas dan una calificación promedio de 7.28 a la satisfacción de la recolección de basura en Guadalajara. Esa calificación supera al 7 reportado en la encuesta “Evaluación de Servicios Municipales” emprendida por Ice Research en 2023.

A la pregunta de “si en la colonia se cumplen los horarios y días de recolección de basura”, 71.35% de los encuestados responde que siempre o casi siempre se cumplen. Guadalupe es una de las tapatías que se dice contenta con este servicio. Tiene una casa cuyos cuartos son rentados a estudiantes en la Colonia Jardines Alcalde, por lo cual todos los días se genera basura.

“La basura pasa casi diario, hasta los sábados; de hecho, los muchachos hasta se molestan porque los levantan las campanadas de los recolectores. Pero así está mejor, porque no imagino qué sería de la casa si no pasaran como de costumbre, se me juntarían todas las bolsas”.

Acentúa la amabilidad de las personas recolectoras, pues en ocasiones no alcanza a sacar a la calle todas las bolsas a tiempo, pero los trabajadores la esperan. “A veces hasta me han ayudado a sacarlas, son muy amables”.

Así coincide Celia, vecina de la Colonia Miraflores, quien explica que tiene varios años conociendo a sus recolectores, quienes son muy cordiales al momento de recibirles su basura. “Con esa amabilidad a una le da gusto darles su propina con mucho gusto”.

De hecho, la encuesta confirma que 95% de las personas encuestadas destaca la amabilidad y el respeto de las personas encargadas de recoger la basura en sus colonias.

Pueden seguir al camión en tiempo real

Con el objetivo de impulsar la eficiencia en la recolección de basura al servicio de los tapatíos, en Guadalajara aplicaron la tecnología para conocer en tiempo real el paso de los camiones.

Se trata de la plataforma https://tequierolimpia.guadalajara.gob.mx, en la cual pueden conocer el paso de las unidades del camión y, con ello, eficientar el sistema de los servicios públicos y la percepción que se tiene del servicio.

En esta plataforma se puede observar el mapa del municipio y conocer automáticamente la ubicación de las distintas unidades que recorren en ese momento la Perla Tapatía, así como conocer la velocidad promedio a la que se mueven.

Además, el mapa muestra a los ciudadanos las rutas que sigue cada camión, con la finalidad de que los tapatíos conozcan exactamente las cuadras que cubre cada unidad, además de poder elegir distintas colonias con sólo seleccionarlas en el menú que se encuentra a la derecha del sitio web.

Los mejores servicios

La encuesta impulsada por “Alternativa Consultores” revela que no sólo la recolección de la basura tiene una de las mejores evaluaciones en el municipio, sino también el alumbrado público. En general, este servicio recibió una calificación de 7.17, sobre los 7.12 que recibió la recolección de basura.

“La verdad sí hemos visto que le han estado echando ganas a las calles. Aquí en la Avenida Enrique Díaz de León ya se tiene otra cara completamente diferente con la luz que le pusieron. También con la pavimentación”, comenta Antonio, locatario de la zona.

“Pienso que ha facilitado mucho que podamos reportar los servicios públicos por WhatsApp, porque sí le dan seguimiento y te tienen respuesta pronto. Yo he reportado las luminarias acá en Providencia y en menos de dos días las han arreglado”, dice Josué López.

Entre los servicios que todavía tienen oportunidad de mejorar, según la encuesta, se encontraron el mantenimiento de parques y jardines, los apoyos sociales y la atención médica desde el municipio, a los cuales se les entregó de calificación 6.3, 6.2 y 6.2, respectivamente.

Por su parte, los que recibieron una atención menor fueron el servicio de pavimentación y bacheo, así como la prevención y la vigilancia del municipio, los cuales se quedaron a media tabla.

De la seguridad pública, la actual presidenta municipal, Verónica Delgadillo, ya abordó algunas de las estrategias que seguirá en su administración a fin de que el municipio viva en paz y tranquilo.

Entre las acciones contempladas se encuentran el reforzar el parque vehicular de la Comisaría tapatía con 290 unidades, el impulso de la estrategia “Nido de Drones”, mediante el cual se realizará vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad, mejoras en las condiciones laborales de las y los policías que conforman a la corporación, y también apostar por el reforzar la seguridad en los planteles escolares, entre otras.

