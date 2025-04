Las calles de Guadalajara se llenarán de color con el próximo Balloon Parade, el festival de globos más grande en el mundo entero, y que en su segunda edición llega por primera ocasión a México, teniendo a nuestra ciudad como sede de un evento en el que los tapatíos podrán atestiguar las posibilidades del globo como una de las muchas formas del arte.

El Balloon Parade nace como celebración del 75 aniversario de Globos Payaso, una empresa jalisciense -y una de las más importantes a nivel nacional en la industria del globo de látex-, en asociación con Luiz Carlos Cenário, creador del Balloon Parade, y que consolidó esta iniciativa como una manera de visibilizar de que también es posible hacer arte con globos. “Creamos un evento muy distinto a todo lo que había antes. Creamos un evento que no era solo para nosotros, sino para toda la gente, para mostrar que el arte con globos es posible”, comentó el creador del Balloon Parade. “Es un evento que necesita mucha logística, vamos a hacer algo memorable que mucha gente va a compartir con nosotros, mucha fiesta, mucha alegría, mucha amistad”, aseguró.

Cristiane Vieira, directora de exportaciones de Globos Payaso, hizo eco de sentimientos similares al explicar cómo el Balloon Parade en Guadalajara mostrará a la gente todo lo que se puede hacer con un globo: no es tan solo un decorativo para las fiestas, un acompañamiento en sorpresas, algo que en cuestión de días se desinfla. No: el globo abre muchas posibilidades artísticas y no habrá prueba más grande que el desfile que tendrá lugar en la ciudad.

"Estamos en la mayor expectativa de esta celebración, es un evento que queremos compartir con cada persona y que puedan ver todo lo que se puede hacer con un globo de látex”, comentó Cristiane Vieira. Es un arte que nunca se ha visto aquí en México y nos da mucho orgullo poder proporcionar esto a la gente, al público".

Un desfile que mostrará a los tapatíos todo lo que se puede hacer con un globo de látex

El Balloon Parade contará con trece artistas del globo provenientes de todo el mundo, como Rusia, Italia, Hong Kong, Taiwán, Singapur, España, Brasil y México. Trece artistas que se encargarán de armar y dar vida a las trece carrozas gigantescas de carros alegóricos hechos con globos de todas formas y colores. Las carrozas escenográficas cuentan con esculturas, disfraces y utilería utilizando el globo como materia prima. Cada carroza tiene un aproximado de cuatro metros de altura, seis metros de largo, y su construcción toma cuatro días para conseguirse; son hechas por equipos de quince a veinte personas.

Los artistas tuvieron libertad total para diseñar su respectivo modelo, de modo que cada carro será un despliegue de creatividad y de maestría artística logrado a través del globo de látex. El desfile, además, tendrá como temática la vida marina, lo que significa que los tapatíos podrán disfrutar del reino acuático y de los animales fantásticos que habitan bajo el agua, creados con cientos y cientos de globos, como si nadaran en el aire de las calles de Guadalajara.

“El globo une talentos, sueños, y corazones de distintos países para vernos como uno mismo. Creemos en el poder y magia de un globo ya no solo como celebración sino como arte”, comentó Esmeralda Ledezma, directora de marketing de Globos Payaso.

El desfile, apelando a su ambiente festivo y callejero, estará lleno de música y de vida, pero también es consciente con el ambiente, razón por la cual cada globo utilizado en la construcción de los carros alegóricos será de látex 100% biodegradable. Además, habrá un protocolo de limpieza y recolección, por lo que todo se desmontará con ayuda de brigadas, sin dejar huella en las calles de la ciudad. También se hizo énfasis en las posibilidades económicas y culturales que un evento como este puede detonar en Jalisco.

“Jalisco es la tierra con las tres identidades que hacen a México el país de la gente alegre: el tequila, el mariachi y la charrería”, comentó José Luis Ramírez, consejero de dirección de Globos Payaso. “Sin embargo, hay una cuarta identidad. Hoy en día, Jalisco es la capital del globo de látex en el mundo”.

El desfile saldrá de la Expo Guadalajara, avanzará de largo por Avenida de las Rosas hasta llegar a la Glorieta Chapalita, y tomará el mismo camino de regreso de vuelta a la Expo. La razón por la que se escogió esta ruta específica en lugar otros sitios más emblemáticos de Guadalajara, como el Centro Histórico, responde meramente a cuestiones de logística, debido a que solo el espacio de Expo Guadalajara cumplía con las condiciones necesarias para poder construir los carros alegóricos de semejante tamaño, y las calles circundantes tenían también los requerimientos para dar vida al desfile y traer de regreso los enormes animales marinos hechos con globos.

No obstante, los organizadores aseguraron que, de repetirse la experiencia, tomarían en cuenta los aprendizajes obtenidos de este primer desfile para después analizar la posibilidad de llevarlo a lugares distintos en Guadalajara.

El Balloon Parade 2025 tendrá lugar el próximo domingo 4 de mayo a partir de las 12:00 de la tarde, partiendo de la Expo Guadalajara hasta la Glorieta Chapalita. Es un evento completamente gratuito, familiar, que dará una perspectiva única de que también el arte puede hacerse por medio del globo; arte que recorrerá nuestras calles en forma de gigantescos animales marinos construidos con cientos y cientos de globos de látex en un espectáculo imperdible de color, de música, y de fiesta.

