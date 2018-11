Balean a joven en transporte público; su madre exige justicia

El pasado 9 de noviembre un joven fue baleado momentos después de haber abordado la unidad S-1560 de la ruta 320 en la colonia Talpita de Guadalajara; a través de las redes sociales, Rosario, su madre pide ayuda para localizar al delincuente que agredió a Miguel, su hijo, y exige que se haga justicia por lo ocurrido.

Por medio de un video compartido el domingo a través de su Facebook, la mujer da cuenta del momento exacto en el que Miguel es baleado por un sujeto que viajaba a bordo del camión, al intentar asaltarlo. En las imágenes se aprecia cuando el joven sube a la unidad y se coloca en los asientos del lado del chofer, tras avanzar algunos metros, el sujeto, que viste una playera blanca y chaleco y gorra oscuros, se acerca y le dispara a quemarropa tras resistirse.

Tras el hecho Miguel se queda inmóvil por algunos instantes, mientras el hombre que le disparó desciende de la unidad por la puerta trasera. Momentos después el joven se acerca al conductor y una de las pasajeras le pide al chofer que se detenga, quedando la unidad en el cruce de la avenida Puerto Melaque y Juan de Dios Robledo.

Junto con las imágenes, Rosario pide ayuda para localizar al delincuente que agredió a su hijo, quien explicó fue hospitalizado luego de que su pulmón colapsara por el disparo, a pesar de que, según señaló, autoridades refirieron que solo había recibido "un rozón". Afortunadamente Miguel ya fue dado de alta y se encuentra en recuperación en espera de una revisión que informe si la bala ya puede ser retirada. "Espero no tenga más dolor, él siempre se muestra fuerte", agregó Rosario.

"Es triste ver cómo pasan las cosas y no tenemos apoyo", refirió la mujer, quien aseguró que hasta ahora la Fiscalía Estatal no le ha dado avances sobre la averiguación que se encuentra en curso; al respecto, la autoridad estatal confirmó que existe una carpeta de investigación abierta, sin embargo, no aportó mayores datos sobre lo ocurrido.

