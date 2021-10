Bajan carpetas de investigación, pero incrementa la cifra negra

En Jalisco se abrieron 118 mil 242 carpetas de investigación el año pasado, cifra que representa 42 mil 788 averiguaciones menos que en 2019, revela el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2021 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La disminución de investigaciones iniciadas coincide con el aumento de la cifra negra de delitos reportada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). El estudio, también elaborado por el INEGI, expuso que en 2020 el 92.9% de los delitos no se denunciaron, un año antes fue el 91.2%. La llamada “cifra negra” corresponde a los ilícitos que no se denunciaron, además de aquellos que sí lo fueron, pero por los cuales no se abrió una carpeta de investigación.

Según la revisión del INEGI, el año pasado en el Estado ocurrieron un millón 956 mil 967 delitos, en el 92.9% de los casos los afectados no presentaron denuncia.

Respecto a las razones por las que no acudieron ante las autoridades, 58.1% de los encuestados señalaron causas atribuibles a funcionarios públicos como una actitud hostil, desconfianza o por temor a extorsiones. Otros motivos, no atribuibles a la autoridad, fueron miedo al agresor, considerar que fue un delito de poca importancia o no tener pruebas.

Por su parte, el estudio Hallazgos 2020, elaborado por México Evalúa, reportó que en Jalisco quedan sin castigo 94.5 de cada 100 delitos y el nivel de efectividad del Sistema de Justicia Penal (SJP) alcanza para sancionar sólo 5.5 de los ilícitos. En 2019 la impunidad llegaba al 96.2% de los casos.