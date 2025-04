Ayuntamiento de Tequila pide que industriales del agave cumplan con sus obligaciones fiscales

En un mensaje difundido en las redes sociales del Ayuntamiento de Tequila, el presidente municipal, Diego Rivera Navarro, reiteró que no habrá exenciones fiscales durante su administración, contrario a lo que ocurría en anteriores gobiernos, y pidió a los industriales del agave cumplir con sus responsabilidades como una parte esencial de la economía municipal.

"El no pago de impuestos no es justo. No es posible que pequeños comerciantes como las tienditas de abarrotes o los puestos de frutas estén al corriente con sus pagos, mientras que los industriales del tequila, que son una parte esencial de nuestra economía, no estén cumpliendo con sus responsabilidades fiscales", comentó.

Además, con este llamado se espera que todos los sectores del municipio contribuyan de manera equitativa en las contribuciones recaudadas y así destinarlas a obras públicas.

Rivera Navarro apuntó que la Cámara Nacional de la Industria Tequilera ha mostrado disposición para resolver el problema instalando mesas de trabajo y, enfatizó, su administración está abierta al diálogo, pero no tolerará que algunos empresarios no cumplan con la normativa fiscal. "No vamos a ser cómplices de quienes no cumplen con su parte como empresarios", expresó.

