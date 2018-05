Aurelio Martínez combatirá inseguridad con deporte y cultura

El candidato a la alcaldía de Guadalajara por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Aurelio Martínez Flores, propone políticas de largo plazo orientadas a combatir la inseguridad en el municipio, como impulsar torneos deportivos y actividades culturales.

“El Zurdo”, quien fue jugador del Club Deportivo Guadalajara y Leones Negros, además de presidente de Selecciones Nacionales, busca que los habitantes de la metrópoli recuperen los espacios públicos mediante actividades recreativas.

“Vamos a mejorar los jardines, parques y unidades deportivas. A hacer programas y torneos, no nada más de futbol. Obras de teatro gratuito, para que lleguen el ciudadano”, señaló.

Martínez Flores informó que tras el futbol se dedicó a ser empresario en el ramo de la construcción. Dijo que aceptó la invitación que le hizo el presidente del PVEM, Enrique Aubry, porque está cansado de la corrupción y de los políticos que no cumplen sus promesas.

“Yo soy ciudadano. Me gustó la idea de no ir acompañado de ningún partido. Lo importante es saber acomodar a la gente, yo lo relaciono con el futbol”, mencionó.

—¿Se parecen el futbol y la política?

—Voy a jugar un partido contra la corrupción y la inseguridad. Voy a poner en la portería a un contralor, para que los directores de cada área hagan las cosas como debe de ser. Las defensas son los policías. Acomodar a la gente adecuada, con un sueldo bueno, seguro de vida, crédito para las viviendas, para que cuando salgan a defender al ciudadano no tengan la preocupación de que su familia vaya a quedar desprotegida. Quien no cumple se le saca la tarjeta roja. Los delanteros son los ciudadanos, que nos ayuden a verificar las obras. Y el entrenador, ese soy yo, que debe saber dirigir y delegar.

—Todo requiere un presupuesto, ¿cuánto le va a destinar?

—Vamos a ver qué nos dejan del presupuesto y lo primero será invertir en servicios públicos, para terminar y arreglar lo que no está funcionando. Por ejemplo, tenemos que llevar las líneas de agua a las colonias que lo necesitan, no es posible que mucha gente no tenga agua.

—¿Qué diagnóstico y planteamientos hace sobre el municipio?

—Ha tenido muchas fallas, esperamos poder corregirlas, tengo personas estudiando cada una de las áreas, hemos recorrido ciudad, mercados, unidades deportivas. Mi principal preocupación es la inseguridad.

—Mencionaba que le preocupaba la situación de adultos mayores, ¿qué propuesta tiene para ellos?

—Bolsa de trabajo para adultos mayores, no es factible que una persona de 60 años sea relegada. Los nuevos empresarios creen que los viejos no dan resultados por la edad. Yo he formado muchos ingenieros, la combinación entre experiencia y juventud fue extraordinaria. Unos tienen la energía y otros la sapiencia, en ese sentido hablaría con las empresas.

—¿Cuál sería su proyecto en servicios públicos?

—Vamos a revisar todas las concesiones. Tenemos una propuesta para convertir la basura en energía y que ésta se pueda aprovechar en el alumbrado público. Contamos con gente experta trabajando en eso, ya les informaré cuál será el ahorro. Si no (gano), provocaría esa situación como regidor.