Aunque se tenía previsto, según las proyecciones meteorológicas, que este mes ya hubiera nieve en el Nevado de Colima, todavía no hay condiciones para ello.

Así lo dio a conocer el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), Sergio Ramírez, quien dijo, el clima no ha sido favorable para la producción de nieve, elemento que caracteriza en Nevado en tiempos de frío.

“Todavía no descartamos nieve. El fin de semana circuló alguna versión de que había nieve, Sin embargo, no hay condiciones en la perspectiva meteorológica para que se generen nevadas importantes, por lo menos no hasta ahorita. Vamos a ver qué es lo que sucede en los siguientes días. Todavía faltan algunos frentes fríos y eso podría generar nevadas”, dijo Ramírez López.

De acuerdo con las perspectivas del Sistema Meteorológico Nacional, se tienen pronosticados 10 frentes fríos en todo el País en enero, y otros nueve para febrero, aunque no se sabe exactamente cuántos de ellos podrían afectar a Jalisco, favoreciendo así que pudieran darse las condiciones para la caída de nieve en el Nevado.

Para que éste tenga nieve, según ha explicado la cuenta Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, en colaboración con Meteored, además del descenso de las temperaturas es necesario que confluyan otros factores, como la presencia de aire frío por debajo del punto de congelación, humedad relativa al 100 por ciento, situaciones que visiblemente no han ocurrido.

El Nevado de Colima, que se ubica en territorio jalisciense, en el municipio de Zapotlán el Grande, es una de las atracciones turísticas más importantes y más concurridas durante la temporada invernal, es por ello que, dijo Ramírez López, aún sin nieve el parque se mantiene abierto para recibir a sus visitantes, sumando en promedio, por día, alrededor de 50 personas en fin de semana.

Sin embargo, el titular de la UEPCBJ instó a las y los visitantes a que mantengan precauciones durante sus visitas, principalmente considerando que estuvo lloviendo en los últimos días y el terreno es lodoso. “Las restricciones son las mismas: vehículos 4x4 que estén en buenas condiciones mecánicas. Y en caso de que aumente la afluencia vamos a hacer periodos de dos a tres horas para que puedan permanecer arriba y luego deban bajar”, añadió el director.

Por otra parte, indicó, suman ya cuatro búsquedas de personas reportadas como extraviadas en el Nevado en dos eventos distintos, apuntando a la desorientación de las personas que visitaban esta atracción, por lo que se instó a mantener las rutas previstas y no salir del camino.

FS