La rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Alejandrina Planter, anunció que está considerando la creación de tres nuevos centros universitarios en Jalisco como parte de su estrategia para ampliar la red educativa de la institución. Aunque la propuesta aún está en etapa preliminar y requiere estudios detallados, ya se tienen identificadas posibles ubicaciones.

Durante su participación en el programa Sótanos del Joder, transmitido por Canal 44 en coproducción con EL INFORMADOR, Planter explicó que uno de sus principales objetivos como rectora es fortalecer y expandir la Red Universitaria para brindar más oportunidades de acceso a la educación superior.

Aunque aclaró que se trata de una propuesta en análisis, la rectora mencionó que ya se consideran tres nuevas sedes: Arandas, Zapotlanejo y alguna localidad del sur de Jalisco. Sin embargo, puntualizó que la concreción de estos proyectos dependerá de diversos estudios técnicos y de viabilidad.

“Me han preguntado, ¿y eso significa que no se va a construir un nuevo centro? No, no necesariamente. De hecho, les comento. Hay algunas alternativas desde hace un tiempo que se han visto, de que pudiera haber tres nuevos centros. Uno de ellos es en Arandas, otro de ellos es en Zapotlanejo, y se ha hablado de la necesidad de uno más en el sur. Pero hay que estudiarlo todavía más, no es un hecho. Pero ahí están como posibilidad”, afirmó Planter.

Actualmente, la prioridad de su administración es consolidar cuatro nuevos centros universitarios que están en proceso de creación: CUTlajomulco, CUChapala, CUTlaquepaque y CUGuadalajara. La Rectora destacó que el principal reto es garantizar que estos espacios ofrezcan una educación de calidad y que puedan absorber la demanda estudiantil de cada región.

Para definir la apertura de nuevas sedes, Planter indicó que se deben tomar en cuenta aspectos clave como la densidad poblacional, las necesidades educativas de cada zona y la demanda específica de carreras profesionales. En ese sentido, mencionó que aún se requiere un análisis profundo para determinar la viabilidad de cada proyecto.

Finalmente, la rectora expresó que su administración continuará trabajando para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en Jalisco, con especial énfasis en zonas que históricamente han enfrentado mayores rezagos educativos. “Queremos que la Universidad de Guadalajara sea un referente de inclusión, equidad y calidad educativa”, concluyó.