Atienden a más niños migrantes en albergue FM4

Este año aumentó la cifra de niños migrantes que son atendidos por FM4 Paso Libre en Guadalajara. Antes de 2018, entre 5% y 7% de las personas que pasaron por la organización fueron niños, niñas y adolescentes. Ahora la cifra varía entre 7% y 9%, de acuerdo con la coordinadora de vinculación de la organización, Janet Valverde.

Destacó que si bien incrementaron los menores migrantes que transitan por la ciudad, no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, se ha hecho visible a partir de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a separar a las familias “de manera casi carcelaria”.

Valverde señaló que en México también hay centros de detención en condiciones indignas, donde los menores son separados de sus padres. “En Jalisco no tenemos evidencia de esa práctica porque no transitan muchas familias por acá, como sí ocurre en el Sur. Lo que detectamos son adolescentes que no vienen acompañados por sus padres. Pero hasta los 12 años, la mayoría viene junto a alguno de sus padres”.

Recordó que en 2016 atendieron a cerca de seis mil 300 personas; en 2017 a alrededor de cinco mil 500, y este año las cifras de nuevo se asemejan a las de 2016. “Entre 500 y 600 personas por mes. En 2016 hubo un descenso por las políticas de odio, pero en 2018 el flujo se mantiene”.

México pide a la ONU intervenir por niños separados en frontera

Migrantes que solicitaron asilo aguardan en un puente en espera de permiso para entrar a Estados Unidos. EFE/L. Smith

México solicitó de manera oficial la intervención del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y del alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, a favor de los niños migrantes separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos.

Mediante cartas, México oficializó su llamado para que las instancias relevantes de la ONU intervengan en el ámbito de sus mandatos en favor de estos menores, confirmó el representante permanente del país ante la ONU, Juan José Gómez Camacho.

Destacó además que ha entregado misivas a cinco comités especiales de la ONU y a 10 relatores de procedimientos especiales con el fin de que “en el ámbito de sus mandatos conozcan sobre esta situación que no ha sido solucionada y que requiere del seguimiento de la comunidad internacional”.

“México reafirma que no importa la nacionalidad de las personas afectadas. Es simplemente inaceptable que esta situación se haya presentado”, declaró Gómez Camacho en la reunión 17 de la Conferencia de los Estados parte de la Convención de los Derechos del Niño.

Las solicitudes oficiales suceden luego de que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, se reuniera el jueves con el secretario Guterres con el fin de solicitar el involucramiento de todo el sistema de la ONU para intervenir en el caso de los niños separados.

De acuerdo con grupos civiles, más de dos mil 300 menores de edad han sido separados de sus padres al cruzar la frontera sin documentos, como parte de la política de “tolerancia cero” implementada por el Gobierno del presidente Donald Trump a partir de los primeros días de abril.

La gran mayoría de estos menores, según autoridades locales y representantes de naciones latinoamericanas en Estados Unidos, no han sido reunificados con sus familias. Asimismo, cientos de padres han sido ya deportados a sus países de origen sin sus hijos, de acuerdo con datos del Gobierno estadounidense.

Gómez Camacho afirmó que la separación de niños de sus padres causa experiencias traumáticas y sufrimientos que van contra la letra y el espíritu de la Convención de los Derechos del Niño.

Notimex

Miles contra la política de Trump

Miles de personas marcharán hoy en al menos 130 ciudades de Estados Unidos para protestar por la política migratoria de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump, que desembocó en la separación y detención de cientos de familias que cruzaron la frontera de manera ilegal.

Infantes que migran padecen cautiverio en México

La coordinadora de vinculación de la organización FM4 Paso Libre, Janet Valverde, afirmó que desde hace varios años hay una política migratoria restrictiva en México, ya que los niños, niñas y adolescentes (NNA) también son separados de sus padres en los centros de detención.

“Estos centros no están en condiciones dignas, las familias son divididas porque no existe un espacio en donde pudieran permanecer juntas”, señaló.

De acuerdo con el informe “Misión de Monitoreo de Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM)”, realizada por el consejo ciudadano del INM, los NNA acompañados y no acompañados o separados viven un cautiverio cuando son detenidos.

“Los niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo siguen permaneciendo en detención por largos periodos. Privación de libertad que prosigue aunque sean trasladados a un albergue del sistema DIF, municipal, estatal o federal, pues son la inmensa mayoría a puerta cerrada y los plazos de alojamiento allá constatamos son largos y de gran incertidumbre para los niños y las niñas”.

Pidieron evitar la detención de NNA en cualquier tipo de establecimiento de privación de libertad a cargo del INM u otra institución y “asegurar que cuentan en todo momento con alternativas a la detención”.