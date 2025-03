Si eres artesana o artesano de Jalisco, podrías aplicar a la convocatoria "Artesanías Jalisco Más" en donde podrás obtener apoyos de hasta 100 mil pesos para tu materia prima, insumos, rehabilitación de taller, equipamiento, ferias, promoción, etc.

Participa en la convocatoria "Artesanías Jalisco Más"

Las inscripciones son del 10 de marzo al 28 de abril, no dejes la oportunidad de ser el siguiente beneficiado, solo debes de ingresar a la página web correspondiente e ingresar tu Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Si no cuentas con él, no te preocupes, hay una opción que dice " Soy artesano y no cuento con RFC".

El apoyo está enfocado a dos grupos principales, el primero a las personas artesanas con micro, pequeñas o medianas empresas del sector artesanal y aliados estratégicos para el sector, así como organizaciones de la sociedad civil, municipios, cámaras empresariales y organismos públicos descentralizados.

Además, en este apoyo hay dos modalidades:

Una para adquirir maquinaria, equipo o herramientas para mejorar la producción.

maquinaria, equipo o herramientas para mejorar la producción. La segunda para mejorar la capacidad comercial, incluyendo estrategias de marketing, diplomados, etc.

Por su parte, los aliados estratégicos podrán obtener un apoyo de hasta 200 mil pesos, con el fin de fortalecer las capacidades comerciales de micros, pequeñas y medianas empresas a través de distintos medios. Si quieres ser parte de esta convocatoria, los aliados estratégicos podrán participar del 17 de marzo al 6 de mayo.

Si eres artesana o artesano, no te quedes atrás y solicita este apoyo económico antes de que se cierre la convocatoria.

