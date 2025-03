Beca Benito Juárez: Estos estudiantes recibirán un pago doble

Actualmente los estudiantes de educación media superior y superior tienen la oportunidad de obtener un apoyo económico bimestral gracias a las Becas del Bienestar. Cada cierto tiempo se abre una convocatoria para nuevos beneficiarios, y hace unos días se acaba de cerrar la última que hubo.

Si fuiste de los que se inscribieron en el mes de febrero a la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez o a la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, y fuiste seleccionado, la siguiente información te puede interesar.

¿Qué estudiantes tendrán pago doble de la Beca Benito Juárez?

Si te inscribiste el mes pasado y fuiste elegido como un nuevo beneficiario, podrás recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar para obtener este apoyo económico.

Las tarjetas se entregarán en el segundo bimestre del año, pero no te preocupes, esto no significa que no te otorgarán el apoyo de los meses de enero y febrero, sino que con tu tarjeta podrás recibir el dinero de los cuatro meses, por lo que te llegará el pago doble correspondiente a dos bimestres.

Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez: El monto correspondiente a esta beca son de mil 900 pesos cada dos meses, pero si eres nuevo beneficiario , por esta ocasión recibirás un total de 3 mil 800 pesos , correspondiente a los bimestres de enero - febrero y marzo - abril.

