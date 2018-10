Arranca operación de parquímetros virtuales en centro de Zapopan

Esta mañana el programa de parquímetros virtuales "Aquí hay lugar", dio inicio en la zona centro del municipio de Zapopan con confusiones entre conductores y ciudadanos de a pie.

Con 21 agentes socializadores, ubicados desde las 09:00 hrs en las calles principales donde se encuentran los tótems, ciudadanos se mostraron desconcertados al no saber usar la aplicación, ya que por desconocimiento o confusión, algunos de ellos no supieron en dónde pagar sus horas de estacionamiento.

Alma González Carrizales, conductora inconforme por el programa refirió que dejar su automóvil en el calle no es garantía de seguridad, sin embargo el programa cuenta con un seguro de hasta por 5 mil pesos por robo total, daños y cristalazos, siempre y cuando se haya pagado el tiempo establecido y se respete el lugar.

“Prefiero pagar un estacionamiento que pagar parquímetro, al rato aquí te le roban una cosa te le roban otra, si yo pago eso virtual quién me garantiza a mí la seguridad de mi auto, qué beneficio tengo, quién me va a resolver sí me lo roban finalmente está en la calle”, mencionó.

Los ciudadanos podrán realizar el pago mediante la app “Parkimovil” con tarjetas bancarias, en negocios afiliados, y mensaje de SMS así como una tarjeta prepago que venderán en tiendas de autoservicio. La primera hora tiene un costo de siete pesos, la segunda ocho pesos y la tercera 9, es decir un incremento de un peso por cada hora extra.

Sus horarios de funcionamiento son de Lunes a Jueves de 08:30 a 21:00 hrs, viernes y sábado de 08:00 a 00:00 hrs y Domingos y días festivos oficiales no operarán.

Los tótems están ubicados ya en calles como Javier Mina, Mixtón, 5 de Mayo, Eva Briseño, Sofía Camarena, Juan Manuel, José María Morelos, Cuitláhuac, Anáhuac, Panteón y la Avenida Américas.

Paulina Orozco Ramírez comerciante de un negocio afiliado y vecina del lugar informa que el pago es sencillo, pues solamente es proporcionar el número de placas y brindar el monto equivalente, aunque aún impera confusión en las tarifas.

EL INFORMADOR

“La gente se está confundiendo y cree que la siguiente hora le costará un peso y no, va subiendo conforme pasan las horas esto con la finalidad de que haya mayor rotación. Como comerciante si nos conviene mucho, porque la gente que viene a comprarnos ya encuentra estacionamiento, pero como vecino se vuelve un lío”, afirma.

Al corte de hoy, el Director de Movilidad de Zapopan, Jesús Carlos Soto Morfín, detalló que hasta el momento, la secretaría tenía un registro de 266 pagos realizados; 50 de ellos a través de los comercios afiliados para el pago de parquímetros, 76 mediante el saldo gratuito que ofrece la aplicación al descargarla por primera vez, 115 pagos realizados mediante mensaje de texto vía SMS, y 25 pagos por tarjeta bancaria.

Soto reiteró que en el centro hay ya 346 parquímetros tragamonedas, con una tarifa de 12 pesos la hora, los cuales siguen funcionando a la par de los virtuales, esto con la finalidad de que los ciudadanos se familiaricen y el cambio no sea tan agresivo.

Será hasta el 30 de octubre cuando los agentes de Movilidad comiencen a implementar las multas a quienes incumplan con los pagos. El monto se estableció en una tarifa fija de $381 pesos que aparecerá en un ticket en tu parabrisas bajo el concepto de No pago de Parquímetro.

Viene-viene, sin bolsa de trabajo

Los apartalugares que se encuentran sobre un tramo de la Avenida Américas casi hasta llegar al Hospital del ISSSTE “Valentín Gómez Farías”, informan que ninguna autoridad se ha acercado aún para brindarles una bolsa de trabajo como en el municipio de Guadalajara para que se retiren del lugar donde se encuentra el programa.

Mario Antonio Estrada Amezcua, quien tiene 60 años de edad, aparta lugares junto con su familia alrededor de la zona desde hace años, refiere que en días malos puede llegar a sacar casi $200 pesos diarios, y en días buenos a partir de $350 pesos diarios.

Hay 16 negocios afiliados donde se puede realizar el pago en efectivo, correspondiente a las horas que se estará estacionado. Estos son los puntos:

Farmacia Esperanza ubicados en la calle Abasolo casi esquina con Corona Uniformes Quirúrgicos Álvarez - Calle corona esquina con Abasolo Comidas Moreno – Colón y Abasolo Dr. Fisio RS – Colón entre Abasolo y Anáhuac Ferreco – Corona entre Cuauhtémoc y Moctezuma Convista – Corona esquina Moctezuma Luxzone – Colón entre Nicolás Bravo y Melchor Ocampo Clean – Colón entre Melchor Ocampo y Pino Suárez Cocina de Silvy – Juan Manuel entre Eva Briseño y Emiliano Zapata Estética Mayte - Juan Manuel López Cotilla y Pedro Moreno Tenis Aldo – Juan Manuel y Panteón Pepo Ok – Morelos entre López Cotilla y Eva Briseño Barbería Peluquería – 5 de Mayo y Javier Mina Abarrotes Botanas – Corona entre Melchor Ocampo y Pino Suárez JrBanmax – Corona entre Cuauhtémoc y Moctezuma Copias Recaudadora - Corona entre Cuauhtémoc y Moctezuma

