Arranca el congreso de plantas psicoactivas en Ajijic

Con el objetivo de exponer, analizar y discutir los aspectos de las plantas psicoactivas en relación con su cultura, historia, uso e influencia en la sociedad en general, este viernes dio inicio el congreso 'Plantas Sagradas de las Américas', en el municipio de Ajijic, Jalisco.

Organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sede Occidente, en conjunto con el Colectivo Drogas Política y Cultura y el organismo de Chacruna, el congreso busca construir un vínculo entre las prácticas de las comunidades indígenas, sus tradiciones y cultura respecto a las plantas psicoactivas y la investigación científica.

“De un lado está lo que llaman uso de las plantas psicoactivas y se queda como una arena desconocida de algunos antropólogos o algunos entusiastas y de otra parte están las discusiones de políticas de drogas que mucha veces no importan a los usos tradicionales porque no creen que esto es un problema de salud pública, narcotráfico o criminalización y por ello no merecen la atención de de las autoridades”, manifestó la directora del comité organizador, Beatriz Caiuby Labate.

Los terrenos en los que se encuentra (peyote) suelen ser saqueados y explotados a pesar de ser áreas protegidas

Durante el arranque también estuvieron presentes Andrés Fabregas, director regional del CIESAS; Diana Negrin, profesora de la Universidad de San Francisco y Awke García, coordinadora de la Mesa de Comunicación del Consejo Regional Wixárika.

En la primera ponencia del día, en la que se abordó el tema del peyote, integrantes de la comunidad Wixárika platicaron sobre la relevancia que tiene esta planta (llamada también 'Hikuri') para su cultura al ser el centro de la misma y sobre los obstáculos a los que se han enfrentado en los últimos años para conseguirla pues los terrenos en los que se encuentra suelen ser saqueados y explotados a pesar de ser áreas protegidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Queremos que se trabaje en el tema de la concientización del Hikuri. Ahora está pasando por situaciones muy difíciles, es tiempo de poder hacer algo porque los wixaritari no imaginamos un futuro sin Hikuri”, dijo Lisbeth Bonilla, joven integrante de la cultura Wixárika.

Las plantas psicoactivas

Durante tres días y de forma simultánea en cuatro salones distintos, se realizarán cerca de 150 presentaciones sobre plantas psicoactivas como peyote, ayahuasca, coca, marihuana, amapola, San Pedro, Salvia divinorum, cacao, tabaco y hongos con psilocibina, entre otras plantas poco exploradas.

Las plantas serán abordadas desde diferentes enfoques como la psiquiatría, la psicología, la antropología, la biología y su entorno geográfico, así como desde otras actividades como el cine o la literatura.

El congreso se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de febrero en el Hotel Real de Chapala, ubicado en Paseo del Prado número 20. Fraccionamiento La Floresta en Ajijic, Jalisco.

Para consultar el programa y obtener mayor información sobre el congreso puedes ingresar al portal http://plantas-sagradas-americas.net

La razón por la cual el congreso se lleva a cabo en este municipio es porque Chapala representa la madre de la creación de la cultura Wixárika.

“Seguimos persiguiendo, seguimos criminalizando, molestando a los indígenas por sus prácticas tradicionales y esto es una dimensión muy demagógica del gobierno y muy injusta". Beatriz Caiuby Labate, directora del comité organizador.

