Arquidiócesis de Guadalajara costruirá agenda de paz con Cáritas

La Arquidiócesis de Guadalajara trabajará en construir una agenda contra la violencia a través de las actividades de Cáritas de Guadalajara, Asociación Civil.

El Padre Francisco de Asís de la Rosa Patrón, Asesor Diocesano de Caritas Guadalajara, destacó la semana de colecta del 20 al 25 de marzo y la colecta anual el 26 de marzo, así como la importancia de la paz como sentido de alegría y armonía social.

“Queríamos dar a conocer a toda la comunidad, la celebración de la semana de Caritas y la colecta Diocesana de Caritas, que será la próxima semana del 20 al 25 de marzo con un tema de propuesta de hacer oración, como creyentes para alcanzar la paz, el tema de Caritas es: ‘La paz esté con ustedes’, en momentos importantes Jesús lo señalaba, promovía en los apósteles esperanza y armonía. No es un tema para enfrentar la coyuntura actual de violencia, es un tópico que con la intención de Jesús se reflexione la alegría de la vida y poner situaciones de construcción de paz”, comentó.

El cardenal José Francisco Robles Ortega destacó que es importante que apoyemos con caridad, como cristianos.

“Este año se tiene como lema 'La paz esté con ustedes', un tema muy sensible, efectiva de construir la paz, es por medio de la solidaridad, compartir, lo poco o mucho que Dios nos ha dado, eso nos hermana, acerca y nos tratamos como conocidos y cercanos, no ser enemigo, el tiempo de la cuaresma es propicio y toda la vida cristiana debe de ser de apoyo y caridad, la fe se tiene que traducir en obras, así la fe no se muere, con obras de amor”

Janeth Moreno Castellanos, Coordinadora del Programa Caritas de Guadalajara, explicó que también en la Ciudad de México habrá conferencias de paz.

“Se estará organizando la conferencia de Paz con 170 organizaciones que estarán en la Ciudad de México y junto con ellos y el trabajo que está haciendo la iglesia estaremos sumando a la construcción de paz en el país”, dijo.

Este año se propone que en cada parroquia se organicen dos momentos de oración para pedir por la paz: Un espacio de oración ante el Santísimo Sacramento, y un momento de oración pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María mediante el rezo del Santo Rosario. Estas actividades deberán organizarlas los grupos de Caritas parroquiales en los días y horarios de su conveniencia. Además, junto a la oración, Cáritas ofrece también un tema de reflexión sobre la bienaventuranza de la paz.

También, invitaron a toda la comunidad para que el domingo 26 de marzo participe en la Colecta Anual de Cáritas, qué se llevará a cabo en todos los templos católicos de la Diócesis. Con su ayuda económica se seguirá uniendo a las personas de buen corazón que pueden compartir con las que viven en una situación de pobreza y vulnerabilidad. Así, juntos, sociedad y Cáritas, responden a la realidad que viven estas personas a través de distintos servicios.

En el año 2022 se brindaron 10,481 servicios en el área de la salud, además de 191,729 platillos servidos en los comedores parroquiales (13 en la zona urbana y 8 en la zona foránea), gracias al apoyo de la sociedad, se otorgaron diversos apoyos a migrantes, capacitación, vivienda, servicios funerarios y más.

¿Cómo ayudar?

Económicamente.

Cuentas para donativos: Clabe: 012320004802343707 Clabe: 014320655019969075

Bancomer: 0480234370 Santander: 65-50199690-7

En especie: Alimento, medicamento, ropa, enseres domésticos y de oficina, entre otros Teléfono 33 36 I7 65 55 a la extensión 121. Con tiempo y talento voluntario. Con servicios de salud, técnicos, profesionales, informáticos, académicos y de prestación de servicio social.