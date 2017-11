Aristóteles se compromete a no imponer a nadie como Fiscal Anticorrupción

Se acabaron los gobiernos omnipotentes que concentraban todos los procesos y decidían sobre todos los temas importantes para la sociedad, refirió el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, acerca de la designación del Fiscal Anticorrupción.

Hoy el presidente del comité, Jorge Alatorre Flores, entregó al gobernador 18 folios de los aspirantes a Fiscal Anticorrupción, así como 16 folios más para órganos internos de control, después de que cada uno de los postulantes cumplió con los requisitos y se hiciera un estudio técnico de todos los perfiles.

"Aquí es el Comité de Participación Social el que emite el dictamen y la opinión técnica, y por supuesto hay capacidad de veto, que podemos definir quiénes sí y quiénes no. Yo me comprometo con ustedes a que quien no venga en la recomendación que hace la opinión técnica fundada por el comité, no salga una persona alterna y vaya alguien más en la terna que propondrá el Ejecutivo", señaló Sandoval Díaz.

Una vez entregada la lista, el gobernador deberá hacer una terna para entregarla al Poder Legislativo. Los diputados, por mayoría calificada, deberán elegir al Fiscal antes del 15 de diciembre.

Sandoval Díaz aseguró que durante su gobierno se han creado las herramientas para que los ciudadanos colaboren en conjunto con las autoridades en temas prioritarios, además de que se elijan a los mejores perfiles, por lo que se quedaron fuera los procesos por el "reparto de cuotas".

Además, aseveró que en la lista de aspirantes no hubo injerencia de ninguna autoridad, pues no se podía poner en peligro la credibilidad del sistema.

"Quien crea que el poder tiene que seguirse centralizando en una sola cabeza líder, que todo lo ve, todo lo juzga y lo decide, que se prepare para fracasar, la sociedad actual ya no soporta esto, y los integrantes de este comité pueden voltear a ver a los ojos a los ciudadanos, con la satisfacción de haber cumplido adecuadamente con el papel que se les confió", comentó el gobernador.

El documento se entregó ante la presencia del presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Jorge Arana Arana; así como del rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, y el presidente del consejo general del observatorio Jalisco Cómo Vamos, entre otros actores.

La Frase:

"Que no le quede duda a nadie, estamos empeñados en crear un Sistema Anticorrrupción que no solamente sea correctivo sino preventivo, estamos comprometidos a erradicar la corrupción y somos conscientes de que esto no acabará con un simple decreto, pero podemos combatirlo si ponemos empeño". Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco.