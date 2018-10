Aristóteles promete a alumnos solución en 15 días

Tras la marcha que ayer realizaron miles de estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quienes se manifestaron no sólo para exigir seguridad en torno a sus planteles educativos, sino por una mejor movilidad, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que habrá cambios en la infraestructura de los alrededores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

No sólo eso. Se comprometió a atender, en 15 días, las peticiones que le hizo la comunidad universitaria. “Tenemos año y medio trabajando con otros centros universitarios, pero en el caso concreto del CUCSH nos piden que algunas zonas pudiéramos hacerlas peatonales, revisar algunos semáforos y todas las peticiones que plantearon (los estudiantes). Nos dimos 15 días para tenerlos”.

Anunció que habrá seguimiento y apoyo, a través del fideicomiso de Atención a Víctimas, para las familias de Bárbara y Angélica, quienes fallecieron el lunes: una atropellada por el camión y la otra en una agresión.

Los estudiantes exigieron al Ayuntamiento tapatío aplicar una estrategia de senderos seguros, al Estado reforzar su presencia en las zonas escolares, instalar señalética, integrar una mesa única de trabajo en la que también participe el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), y principalmente: justicia para sus dos compañeras fallecidas.

El gobernador lamentó que los incidentes ocurran porque los transportistas no han migrado al modelo ruta empresa, transición que, reconoció, ha sido lenta. “¿Qué retrasó todo? La falta de apoyo financiero, la credibilidad de muchos hacia el nuevo sistema, la falta de visión, la irresponsabilidad de muchos permisionarios que no quieren cambiar y no es suficiente con que sigan cobrando siete pesos, tenemos que ser más duros”.

En seguridad, adelantó que ya se entregó un mapa del crimen a todos los presidentes municipales que recién ingresaron a sus cargos, para que implementen una adecuada vigilancia. “En estos días que me restan seguiremos trabajando”, aseguró.