Aristóteles defiende legalidad de su terna para fiscal Anticorrupción

El gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, anunció que revisará la terna de candidatos a fiscal Anticorrupción que presentó al Congreso. El titular del Poder Ejecutivo aseveró que la propuesta original que remitió al Poder Legislativo no tiene ningún problema.

El ejecutivo estatal explicó que en respuesta a un diagnóstico elaborado por su equipo al menos uno de los integrantes de la terna no entregó y reunió algunos requisitos.

Sandoval Díaz anunció que esta tarde se reunirá con los integrantes del Comité de Participación Social (CPS), para revisar el tema y evitar que se pueda afectar el proceso de selección del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

"Revisamos legalmente, no encontramos ningún problema en la terna que he enviado al Congreso para el cargo de fiscal anticorrupción del Sistema Estatal Anticorrupción, pero de acuerdo a la sensibilidad, a la exigencia del planteamiento social y sobre todo al diagnóstico que me entregó mi equipo, he valorado que uno de los integrantes no entregó y reunió algunos requisitos. En virtud de eso he invitado al Comité de Participación Social para tener una reunión y escuchar de viva voz cuál fue el planteamiento y que no afecte jurídicamente o que vaya a ser impugnable el proceso de selección", apuntó.

El mandatario estatal señaló que esta tarde fijará postura clara al respecto e insistió en que se mantendrá transparente y de lado de la sociedad.

GC