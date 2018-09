Aristóteles anuncia construcción de nueva cámara refrigerante para cadáveres

Para que situaciones como la del tráiler con caja refrigerada que deambuló por tres municipios con 273 cadáveres no se vuelvan a repetir, el Gobierno de Jalisco ordenó la construcción de una cámara frigorífica en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para poder tener la capacidad de almacenamiento de los cientos de cuerpos que reciben, informó el titular del Ejecutivo, Aristóteles Sandoval Díaz.

“A partir del día de mañana he instruido para que se empiece la construcción de una cámara frigorífica y un espacio para cadáveres en descomposición que tendrá una gran capacidad, por encima de los 300 cuerpos para que no se vuelva a repetir este lamentable hecho. Con esto se va a abatir el rezago para la disposición de las víctimas de sucesos de hechos violentos no identificados siguiendo los protocolos con pleno respeto a sus derechos”.

Además, instruyó para apresurar las gestiones con los municipios metropolitanos para que les proporciones espacios dignos en los cementerios para la inhumación de los cuerpos que actualmente almacenan.

También solicitó el traslado de una agencia completa del Ministerio Público a las instalaciones de Ciencias Forenses para que atiendan directamente a los familiares de personas desaparecidas.

Este jueves, el gobernador se trasladó a las instalaciones del IJCF para llevar a cabo un recorrido de inspección y enterarse directamente de parte de los directivos, coordinadores, peritos y demás que laboran en ese lugar sobre las circunstancias y necesidades con las que desempeñan sus tareas, tras lo que anunció que ya se les dará el apoyo.

“He instruido para comenzar una reestructuración en todo el IJCF con todo el apoyo y que no sea el pretexto de lo económico, porque hay una gran capacidad de nuestro personal”.

