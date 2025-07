La imposición de aranceles al jitomate mexicano del 17.09% por parte de Estados Unidos (EU) representa un duro golpe para los productores de Jalisco, quienes destinan más del 90% de su producción a ese país. "Es un tema complicado, crítico diría yo para todos los productores exportadores y al primer importador de EU que se supone que es para quien va dirigido", comentó Roberto Miramontes Mariscal, director general de la empresa Agrifood Alliance.

"No lo podemos soportar. Los márgenes del productor no son tan altos como para decir: 'sin problema lo sostengo y sigue siendo negocio'. Los márgenes no dan para eso, y sí sería para nosotros muy complicado sobrellevarlo; no todos podrían aguantarlo", añadió.

El directivo señaló que el importador difícilmente absorberá el arancel, y que quien termina pagando el sobrecosto es el productor, como ocurrió en 2019.

"Muchas veces las condiciones del mercado no permiten que el consumidor final lo absorba. Es un tema de oferta y demanda: si hay suficiente oferta, el cliente final no podrá absorber ese incremento, al menos en el corto plazo", explicó.

En 2019, a los productores de jitomate se les aplicó un arancel del 21%. Tras presentar una controversia, se impuso el arancel actual del 17.09%.

"En aquel momento se retiró en septiembre y, a partir de octubre, nos regresaron todo el dinero que habían retenido a los importadores, y ellos, a su vez, nos lo devolvieron a nosotros. Nunca entendimos plenamente qué fue lo que ocurrió para que se llegara a esa negociación entre los gobiernos y el Departamento de Comercio de Estados Unidos junto con la Secretaría de Economía de México", recordó.

Jalisco es uno de los estados líderes en la producción de jitomate, solo por debajo de Sinaloa.

"Nuestra fuerza radica en que estamos prácticamente activos durante otoño e invierno, cuando Sinaloa no lo está. Tenemos una ventana. La importancia radica en la temporada que va de julio a diciembre; luego ya entra Sinaloa con un volumen importante de enero a junio", explicó Miramontes.

En Jalisco, los municipios más destacados en la producción de jitomate son Ciudad Guzmán, San Gabriel, Tomatlán, Poncitlán, Sayula, entre otros.

La Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) solicitó al Departamento de Comercio de Estados Unidos extender la fecha de vencimiento del Acuerdo de Suspensión del Tomate, con el fin de continuar el proceso de negociación.

