Aprovechan contribuyentes Paquetazo 3x1

Esta mañana los contribuyentes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se dieron cita en las recaudadoras estatales de la ciudad para hacer el pago del impuesto de refrendo y así obtener, de manera gratuita, una cita para realizar la verificación y el cambio de placas, como parte de la estrategia de seguridad y cuidado del medio ambiente que ha impulsado la actual administración estatal.

Raymundo Piña señaló que tras realizar su pago de 968 pesos, recibirá en su correo electrónico una ficha para hacer una cita para la verificación, que le toca en noviembre, y para cambiar sus placas, pues cuenta con un modelo anterior que no cumple con la normativa federal de seguridad y protección de datos personales.

"Ahora hasta fue mucho más rápido, llegué a las 8:30 más o menos y en poco más de media hora ya salí. El Paquetazo me parece bueno porque en primer lugar por las placas gastas arriba de dos mil pesos. En la verificación he sido cumplidor y por esa pagas 500 pesos, entonces si ahorita nada más pagué 968, me estoy ahorrando placas y verificación, haciendo el puro pago del refrendo", dijo.

Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, comentó que la sustitución de placas inicia el 1 de febrero y responde a los criterios de seguridad, visibilidad, identificación y protección de datos personales que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los vehículos que tengan las placas tipo "Gota", "Maguey", "Minerva" y anteriores tendrán que ser sustituidas.

"Para que aparezcan todos los datos. Quien accede a esta información son los arcos de seguridad que estaremos implementando en todo el estado, las cámaras de seguridad con el fortalecimiento del nuevo C5 y los aparatos especiales que traerá la Policía Vial para poder identificar quién es y qué datos son de este vehículo".

El funcionario estatal detalló que para las motocicletas también habrá cambio de placas en caso de contar con una de las ya mencionadas. Además de realizar el pago en las recaudadoras, se puede hacer en línea, donde se ofrece un cinco por ciento de descuento durante enero y febrero y un 40 por ciento en fotoinfracciones; y posteriormente se generará una cita para el cambio de placas.

Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública de Jalisco. EL INFORMADOR / A. Navarro

Para Paulina Robles el Paquetazo 3x1 es un buen programa, sin embargo, reconoció que el sistema de la recaudadora 00 del Centro de Guadalajara está saturado, pues no recibirá ficha para sacar su cita para verificación y cambio de placas en su correo electrónico, sino que le llamarán en un lapso de 24 horas para darle los pasos a seguir.

"En años pasados no hacía la verificación cuando me tocaba, sacaba la cita después, y ya me salía un poco más caro. Pero ahora ya pagando el refrendo puedo aprovechar y sacar la cita gratis, aparte de que el proceso fue más rápido que en otros años. Hoy me hice una hora más o menos cuando antes podía estar aquí de tres a cuatro horas", dijo.

Se estima que dos millones 800 mil vehículos en el estado cambien sus placas por medio del Paquetazo 3x1, alrededor del 70 por ciento del parque vehicular. García Sotelo adelantó que entre el 30 y 40 por ciento de las personas que han pagado el refrendo lo han hecho en línea y, puntualizó, "queremos incrementar o triplicar el número de personas que hace el pago en línea y con eso generarle menos molestias a las personas".

Las recaudadores estatales metropolitanas contarán con un horario extendido de lunes a viernes 6:00 a las 18:00 horas y los sábados de las 8:00 a las 14:00 horas; esto durante las dos primeras semanas de enero, a excepción de las ubicadas en Las águilas y el Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ), que cerrarán hasta las 22:00 horas.

"Ahora puedo hacer los dos, refrendo y verificación, en un sólo pago, y se agradece. Hoy estuve sólo 40 minutos aquí, pero llegue temprano. Afortunadamente, no me toca cambiar placas, pero es un proceso muy rápido y aparte barato", mencionó Liliana Urzúa.

Te puede interesar: Mujer de Ocotlán muere por explosión de pirotecnia en su mano; se la había quitado a su hijo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB