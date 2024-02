Apoyar a la comunidad, tarea de Antonio Padilla en el PRI

Cuando a los partidos políticos les exigen cambio de perfiles, cuando les reclaman que no hay renovación y los mismos personajes se reciclan para mantener el control, Antonio Padilla Cruz levanta la mano y anuncia que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) asume su pasado, con errores incluidos, pero con la energía de las nuevas generaciones para retomar ideales como el apoyo a la gente y la colaboración para que las cosas mejoren. Y particularmente con la certeza de que sí hay jóvenes, como él, que inició en la militancia desde los 16 años en su natal Unión de San Antonio, en Los Altos, con disposición de comprometerse con una vida partidista.

Lo primero que llama la atención del dirigente priísta es la juventud que no puede ocultar detrás de una espesa barba. E inmediatamente después su convicción en la difícil tarea de apoyar la candidatura de Laura Haro y encabezar al partido en unas elecciones con muchas pinceladas históricas y particularmente complicadas. Él lo explica así, cuestionado sobre el objetivo principal: “Primero, evitar que el cáncer morenista llegue a Jalisco. Eso lo vamos a hacer con trabajo, con nuestras estructuras, con los mejores candidatos en los municipios, en los distritos.

“Para lograr eso, quienes encabezan este esfuerzo son una dupla importante; juntas pueden defender a Jalisco y rescatar a México: son Xóchitl Gálvez y Laura Haro. Ellas son dos compañeras que dan la cara, ponen el pecho y dan la batalla para que Jalisco no caiga en situaciones que se ven en lugares como Morelos, Colima o Zacatecas, donde el cáncer morenista ya llegó y viven una tragedia. Vemos cómo matan a periodistas, a activistas, donde vemos que el campo está abandonado. Esa es nuestra meta central”.

- ¿Antes de iniciar las elecciones, cuál es el máximo reto?

- El principal reto y obstáculo es la crisis de seguridad por la que está pasando el Estado; también enfrentamos las carretadas de dinero gubernamental que están dispuestos a soltar tanto MC como Morena. Y también es que la gente no quiera participar en la elección; que se queden en sus casas y no vayan a votar, porque a eso le apuestan MC y Morena: inhibir la participación ciudadana.

Antonio Padilla aborda la experiencia que han vivido al trabajar en coalición con sus adversarios tradicionales: “Trabajamos muy bien, de manera coordinada y estrecha con nuestros aliados PAN y PRD. Ha sido un proceso largo para construir esta coalición para ir juntos en el Senado, la Cámara de Diputados, el Congreso local y 124 de los municipios de Jalisco. Hemos estado enfocados en ello con diálogo y comunicación. Las negociaciones han sido tersas porque hemos entendido que la situación del país y del Estado nos obliga a ir juntos. Y nos obliga en gran medida la necesidad de la sociedad civil.

“Se entendió que la sociedad reclama que los partidos de oposición fuéramos juntos. Movimiento Ciudadano tuvo la oportunidad de sumarse a este bloque opositor; no lo quiso así y podemos entender que sus intereses han sido otros a nivel nacional, a nivel estatal y que ellos en lugar de sumar y apoyar una candidatura fuerte como es la de Xóchitl Gálvez, han decidido participar con una candidatura gris, de un candidato que no ‘prende’, que no despega, y hay que decirlo incluso, que a MC en Jalisco hasta vergüenza les da”.

El dirigente priísta indica que “el reto para la coalición en Jalisco es tener una representación muy importante en el Congreso del Estado para generar un equilibrio y condiciones para la próxima gobernadora de Jalisco, que será Laura Haro.

“En el caso de los municipios hemos analizado con inteligencia electoral que tenemos condiciones de ganar más de 90 presidencias municipales. En eso estamos enfocados y comprometidos, y los tres partidos estamos haciendo lo que nos corresponde para lograr nuestras metas”.

En el PRI desde el principio

Antonio Padilla es alteño. Desde el apellido se sabe. Y describe: “Soy originario de Unión de San Antonio, en Los Altos de Jalisco. Más de la mitad de mi vida me he formado en el PRI y me he profesionalizado en el quehacer partidista. En mi municipio fuí activista y ocupé cargos de dirigencia, pero muy pronto emigré a la Ciudad de México y en el Comité Ejecutivo Nacional estuve en diferentes cargos, conociendo más el partido.

“Las circunstancias de la vida me hicieron regresar a Jalisco y ahora tengo la oportunidad de dirigir al partido, sí en una etapa joven y sí, también, en un momento complicado e histórico porque estamos ante la elección más importante de la historia democrática de México. Pero también es la oportunidad de estar al frente en un momento crucial para el PRI, para Jalisco y para el país.