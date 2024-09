Apoyan estudiantes y ciudadanía reforma al Poder Judicial

Decenas de estudiantes universitarios de la carrera de derecho y ciudadanos en general se congregaron frente al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco para mostrar su apoyo a la reforma al Poder Judicial que esperan sea aprobada esta semana por diputados y senadores de Morena y aliados.

“La reforma viene a quitar esa imposición de compadrismo, de dedazo, que es actualmente lo que se conlleva. Mediante la elección popular se va a buscar que se manifieste la decisión y la elección del pueblo. Que sea el pueblo quien decida quienes son los que nos van a juzgar”, comentó Ricardo Gómez, estudiante de derecho de la Universidad de Guadalajara.

El joven destacó que antes de que los candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial lleguen a las urnas para que sean votados por la población, tendrán que pasar una serie de filtros con lo que se eliminarían las selecciones directas y la corrupción, además de que ya no habría altos sueldos.

“No es que vaya a ser directamente por votación popular, va a haber distintos y diversos filtros. Va a ser algo que no va a ser netamente por voto, va a haber diferentes sistemas de filtrado. Se busca también reducir la duración de los ministros, que actualmente es de 15 años. También estamos hablando de que los salarios de los ministros se regularían a un tope, base que se establecería a lo establecido por la presidencia. Y buscamos también, con la reforma, la eliminación de pensiones vitalicias para actuales y futuros ministros porque realmente son unas pensiones exorbitantes; son desmedidas”, agregó.

Entre gritos de “Democracia sí, nepotismo no”, “Reforma Judicial sí va” y “Pueblo sí, dedazo no”, los manifestantes celebraron que la iniciativa propuesta por Andrés Manuel López Obrador sea discutida por los legisladores y esté a un paso de llegar al Senado de la República.

“Yo creo que es un importante precedente para las posteriores legislaciones. Así es la ley y al final de cuentas se va adecuando a la sociedad, y yo creo que se va ir perfeccionando conforme vayamos viendo la función de la reforma […]. No nos vamos a convertir en Venezuela; no va a ser un retroceso, vaya, a la democracia, todo lo contrario. No va a perder su autonomía, la va a recuperar porque ahora el Poder Judicial está secuestrado por los intereses de los partidos políticos y del crimen organizado, tal cual”, mencionó Abraham Guerrero, estudiante de derecho de la Universidad de Guadalajara.

Ambos jóvenes señalaron que no cambiarían nada de la reforma, pues, aseguraron, ha sido la mejor propuesta del ejecutivo en su sexenio. Argumentaron que ha existido mucha desinformación en las personas que se han manifestado en contra de esta iniciativa, razón por la cual decidieron mostrar su apoyo a este paquete de reformas frente al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.

“La reforma judicial, además de que va a democratizar la justicia, va a democratizar las aspiraciones de los trabajadores. Hay muchos trabajadores que tienen años ahí y no pueden llegar a una mejor posición porque se anteponen intereses de otras personas. Entonces, creo yo, que es una propuesta muy alentadora para los trabajadores. Tal vez no mucho para los jefes, pero es lo que merecemos”, concluyó Abraham.

