Anuncian aumento salarial para trabajadores del gobierno de Jalisco

La Federación de Sindicatos Autónomos Federados (SAFE) llegó a un acuerdo con el Gobierno de Jalisco para otorgar un incremento salarial para 12 mil 380 trabajadores que están en los primero 15 niveles del escalafón estructura gubernamental.

El incremento salarial de este año corresponde a un acumulado de 6% de aumento al sueldo, más 120 pesos de ayuda en despensa y 120 pesos para el pasaje, lo que suma un total de entre 1 mil 020 y 1 mil 457 pesos mensuales más a las y los trabajadores de los primeros 15 niveles del tabulador.

“Desde el principio el compromiso que teníamos era poder hacer justicia con los trabajadores y trabajadoras que menos ganaban en Jalisco, por eso a mí me da mucho orgullo poder decir que cumplimos con lo que yo me comprometí al principio de mi gobierno, que no iba haber incremento salarial para los que tendríamos un ingreso mayor, el incremento salarial se concentró en aquellas personas que ganaban menos”, explicó el gobernador del Estado.

El aumento entrará en vigor a partir de la primera quincena de mayo y tendrá efectos retroactivos desde la primera quincena de enero del presente año.

YC