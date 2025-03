Ante fallas del SIAPA, Tlaquepaque abastece a 44 colonias sin agua

Ante la falta de suministro de agua por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque ha puesto en marcha un programa emergente para atender a las colonias afectadas.

Durante el arranque del programa, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, informó que la medida beneficiará a 44 colonias prioritarias afectadas por la falta de suministro del SIAPA. Explicó que, ante las reiteradas quejas de la ciudadanía, se tomó la decisión de reforzar el suministro mediante pipas y, ahora, con la instalación de cisternas en puntos estratégicos.

Como parte de esta estrategia, se han instalado 20 cisternas con una capacidad de 10 mil litros de agua potable cada una. Este operativo ha requerido una inversión aproximada de 500 mil pesos y busca garantizar el acceso al vital líquido en las zonas más vulnerables.

"Nos queda muy claro que es una problemática que le corresponde al SIAPA y que nosotros tenemos una representación minúscula en la junta de gobierno. Por ello, estamos implementando acciones para mejorar nuestra representación, ya que este organismo debe garantizar el suministro de agua de acuerdo con el artículo 115 constitucional. Si esto no sucede, debemos actuar", afirmó la alcaldesa.

Asimismo, subrayó que "no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y vamos a atender a las colonias que más lo necesitan y también vamos a exigir soluciones a largo plazo. No es posible que hoy, por diferentes circunstancias, no tengamos este vital líquido y apenas estamos empezando la temporada de estiaje".

Entre los puntos donde se colocaron las cisternas se encuentran: Infonavit Revolución, Haciendas de Tlaquepaque, La Capacha, Rancho Blanco, Colonial Tlaquepaque, Fovissste Miravalle, El Vergel, Villa Fontana, Jardines de Martín, Alfredo Barba, El Zalaté, Jardines del Tapatío, Buenos Aires, Nueva Santa María, Francisco I. Madero, el Álamo y Zona Centro y tres colonias más.

