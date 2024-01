"Alito" Moreno miente: Idolina Cosío

Esta mañana, la precandidata a la gubernatura de Jalisco, Idolina Cosío Gaona, refutó por “falsos e infundados” los señalamientos emitidos en su contra por parte del presidente del Comité Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien realizó expresiones directas pretendiendo desacreditar su precandidatura y la señaló por un supuesto interés de dividir a la coalición PRI-PAN-PRD “haciéndole el trabajo sucio a Morena”.

Fue el pasado miércoles, durante un evento en Guadalajara, que Moreno Cárdenas afirmó existe una “precandidata única” al gobierno de Jalisco por la mencionada coalición, aduciendo que Idolina Cosío no se registró ante los tres partidos como sí lo hizo la otra aspirante.

En respuesta, Cosío Gaona, mostró a los representantes de medios de comunicación los documentos que validan su registro ante el Partido Acción Nacional y señaló que la convocatoria no obliga a los aspirantes a registrarse ante los tres partidos.

Una de las mentiras pronunciadas por el dirigente nacional priista, dijo Idolina, es la legalidad de dichos registros por parte de la otra precandidata, toda vez que la convocatoria del PRD marcaba el registro del 28 al 31 de octubre y ella lo hizo el 30 de noviembre por lo que, dice, se manipuló el proceso para favorecerla.

“Es mentira lo que afirmó sin sustento el día de ayer el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, quien a pregunta expresa de un comunicador que le inquirió su opinión relativa a la impugnación que ante la autoridad administrativa electoral y el Tribunal de la materia del ámbito local, al denunciar con pruebas las acciones ilegales perpetradas por las dirigencias de los tres partidos que conforman la alianza y que prohíban inadecuadamente favoritismo, parcialidad y sobre todo inequidad en el proceso, perjudicando mis derechos como precandidata, contestó negando mi calidad de precandidata al decir erróneamente que no tengo dicha distinción al no haberme registrado en tiempo y forma ante los tres partidos convocantes”.

La también presidenta de la Asociación Valentín Gómez Farías, afirmó tener el carácter legal de precandidata en busca de la candidatura para gobernadora por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, el cual le fue otorgado con fecha 16 de noviembre del pasado 2023.

Idolina Cosío, denunció que se violentó el debido proceso, lo cual le ha ocasionado severos perjuicios, “se advierte claramente la protección de actuar arbitrariamente al descalificarme como aspirante a la candidatura, evitando la valoración objetiva que mediante diversos métodos, entre ellos las encuestas, debe obligatoriamente realizar previo a determinar a quién de las dos precandidatas que seguimos inscritas pertenece la candidatura al gobierno del estado de Jalisco”.

Por su parte, el abogado Jaime Robles Gómez, detalló las irregularidades en los registros ya señalados de la otra precandidata así como los términos de la impugnación presentada por Cosío Gaona el pasado lunes 1 de enero ante el Tribunal Electoral del Estado y el martes 2 ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, respecto a las inequidades y parcialidades en el proceso.

“Intervinieron una serie de condiciones jurídicas inaceptables como son el uso de las propias instalaciones de los partidos políticos, de recursos materiales y de recursos económicos de las instituciones políticas, el uso también en forma indiscriminada de los recursos económicos destinados a su precampaña. Todo esto ha ocasionado un agravio que ha sido dado a conocer tanto la autoridad administrativa electoral a través de una queja en proceso sancionador, como ante el tribunal electoral en un juicio de defensa de derechos políticos de los ciudadanos, para el efecto que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y que establezcan las medidas de sanción que pueden ser inclusive hasta la cancelación de su registro”, apuntó el abogado.

Finalmente, la ex diputada y ex regidora por el PRI, amagó con presentar un recurso en contra de Alejandro Moreno Cárdenas por violencia política de género, “rechazo los señalamientos que me ofenden como mujer, como ser humano y como político, además como priista. Y no le voy a permitir a Alejandro Moreno Cárdenas, ni a nadie que de forma fútil, ligera y cobarde, trate de desacreditar con falacias un prestigio personal y político basado en más de 47 años de trabajo real y efectivo con mi partido. He solicitado a mis abogados una revisión exhaustiva a efecto de establecer la viabilidad de una denuncia de violencia política de género, así como de acciones por la difamación contra quién o quienes resulten responsables”.

MV