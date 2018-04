Alfaro plantea consultar obras con comunidades indígenas

El candidato al Gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, planteó una nueva relación basada en el respeto con comunidades indígenas durante una visita al municipio de Mezquitic. Afirmó que consultará con ellos las obras que les impacten.

En la comunidad de Pueblo Nuevo, durante una reunión con autoridades tradicionales y habitantes este martes, Alfaro afirmó que de llegar al Gobierno del Estado su administración entablará un diálogo entre iguales para trabajar en la solución a los problemas comunes. Aseguró que nunca más se tomarán decisiones unilaterales.

“Si llegamos al objetivo de gobernar Jalisco, no se les olvide lo que voy a decir, no va a haber una sola decisión que yo tome como gobernador en la región donde ustedes viven que no la consultemos con las autoridades de sus comunidades”.

“No volverá a haber una carretera que afecte un lugar sagrado como sucedió hace poco. No volveremos a permitir que decisiones que se tomen desde un escritorio en Guadalajara afecten su historia y tradiciones”.

El candidato también visitó el municipio de Huejuquilla El Alto donde se comprometió a destinar recursos para el mantenimiento de las carreteras a Mezquitic, Valparaíso y San Juan Capistrano, además de concluir la carretera que une con el municipio de Amatitán.

“Vamos a terminar de una vez por todas y hacerlo bien, una obra de primera, la carretera que nos va a permitir conectar desde Huejuquilla hasta Amatitán. Una obra que se ha dejado durante mucho tiempo, que tiene ya perfectamente definidos sus estudios, para hacer el tramo más complicado de Bolaños a Amatitán.”

También reconoció que es urgente mejorar la atención médica con abasto de medicinas y personal capacitado. Afirmó que de resultar electo habría recursos para el Tecnológico Superior de México y para conclusión de una línea de conducción de agua desde la Presa Los Mezquites a la cabecera municipal.

Finalmente reiteró los compromisos para gestionar ante empresas de telecomunicaciones un mejor servicio de telefonía celular e internet.

NM