A mitad de su administración, el gobernador sólo ha cumplido 30 de 148 indicadores, informó Augusto Chacón, director ejecutivo del observatorio Jalisco Cómo Vamos, a través de la primera evaluación del ciclo 2018-2024 titulada “¿Qué has hecho, Gobernador?”

“La recomendación a la ciudadanía es fijarnos mejor cuando el gobernante planea, no es asunto menor y esta vez se hizo con mayor participación"

“A esos 148 hay que quitar los no evaluables por falta de actualización, los que cambiaron de metodología y los afectados por COVID-19 (55). Eso pone un margen al gobierno para decir que no hubo un plan, Quedan 30 que cumplieron, 38 con avances pero la mayoría tienen décimas o un punto de avance. Para eso está el tablero, para que la gente vea si es significativo o aritmético. También hay 25 en retroceso. Es un balance de un instrumento para conocer lo que tuvo avances más allá de lo que digan en informes”, señaló.

La dimensión de Seguridad, Justicia, y Estado de Derecho es la que más indicadores tiene en “avance” o cumplidos, con nueve: “La primera reacción podría ser ‘¿cómo? si la seguridad pública del estado sigue siendo una cuenta todavía por saldar, sigue siendo el asunto más importante para que los gobiernos atiendan’, pero tiene que ver con los indicadores que tiene el Estado para medir”.

Uno de los indicadores es el de “Expedientes iniciados por justicia alternativa”, cuya meta para el 2021 era de 19 mil 898, la cual fue superada pues en 2020 hubo 31 mil 017.

Pero también hubo retrocesos, como en el “Porcentaje de percepción de inseguridad”, que en lugar de disminuir, aumentó: pasó de 73.6% a 83.1 por ciento.

El siguiente punto con más avance es el de Desarrollo Social (con cinco), pero también con más retroceso: entre los 32 indicadores en este rubro hay ocho retrocesos, es decir que el valor del indicador no sólo no fue cumplido, sino que cambia en la dirección no esperada (para peor), explicó Chacón.

Pues por ejemplo, presenta avance en el indicador “Personas asistidas jurídicamente en la Procuraduría Social”, pero un atraso en la “Posición en el Índice de Rezago Social”, pues pasó del 27 al 24.

Mientras que la dirección de Desarrollo Económico es la que más indicadores tiene afectados por la pandemia de COVID-19 (con ocho).

“La recomendación a la ciudadanía es fijarnos mejor cuando el gobernante planea, no es asunto menor y esta vez se hizo con mayor participación. Lucía como un plan robusto, cumplible y refleja las necesidades. Usen el instrumento, más allá de que digan que estamos bien, sino que vean el progreso con nuestro presupuesto”, añadió.

JM