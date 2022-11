El gobernador de Jalisco calificó como penosa y absurda la marcha convocada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en defensa de las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Me da mucha pena que en este país, con tantas necesidades, el Presidente esté pensando en organizar marchas, no es posible, lo lamento mucho, no es la forma en la que podemos resolver nuestras diferencias, lo que debería de haber en lugar de marchas son mesas de diálogo", manifestó.

El mandatario estatal expuso que esta contramarcha sólo abona a polarizar el país más de lo ya se encuentra en este momento, mientras que este tipo de modificaciones a las normativas deben discutirse en mesas de trabajo y en las calles midiendo la popularidad.

Apuntó que la actitud de López Obrador desestima el sentir de la población que salió a marchar en contra de las reformas propuestas al INE, por lo que llamó al mandatario federal a ponerse a trabajar en favor de México y no sólo de unos cuantos.

gc