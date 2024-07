Alertan por dengue tipo 3 en Jalisco; prevén que se superen los 14 mil casos

Debido a la llegada a Jalisco, a finales de 2023, del serotipo del dengue número 3, en Jalisco se ha emitido una alerta a extremar precauciones para evitar que el número de casos de esta enfermedad sea el menor posible.

De acuerdo con lo explicado este viernes por el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, la región de las Américas, en la que se encuentra México, y por supuesto Jalisco, ha manifestado un incremento considerable de casos de dengue, por lo cual se prevé que en el caso local no sea la excepción.

Según indicó, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que en la Región de las Américas se habían reportado, hasta el mes de junio, más de 9.8 millones de casos probables, confirmando cinco millones de ellos.

El aumento es de 231% respecto de los casos reportados por la OPS el año pasado, y el 420% respecto de los casos reportados en los últimos cinco años, informó el secretario en rueda de prensa.

En el caso de México, dijo, al corte de esta semana se han reportado 20 mil 249 casos, cuando a la misma semana del 2023 iban entonces cuatro mil 440.

“El 55% del total de estos casos están prácticamente en cinco estados: Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas”, informó Petersen Aranguren.

Mientras en 2023 iban cinco defunciones asociadas a esta enfermedad, México suma ya 49 muertes.

Lo anterior representa un incremento del 460% en cuanto a los casos confirmados y del 980% en el número de fallecimientos.

Para el caso de Jalisco, hasta la semana epidemiológica 26 sumaba 633, cuando en la misma semana del año pasado sumaban entonces ocho casos , lo que representa un incremento de más del siete mil por ciento.

En cuanto a los fallecimientos, Petersen Aranguren señaló que no hay una sola muerte confirmada asociada a la enfermedad, pero adelantó que hay 19 en estudio en la Ciudad de México a descartar.

El secretario de salud estatal explicó que el mosco que contiene el serotipo 3, que llegó a finales del año pasado, se ha convertido en el serotipo predominante, respondiendo al 85% de los casos que han sido detectados en la Entidad.

De acuerdo con lo señalado por la Secretaría de Salud Jalisco, entre 2008 y 2017 se tenía la circulación dominante del serotipo DENV1. Sin embargo, fue en 2018 cuando entró a la Entidad el serotipo DENV2, que se convirtió en dominante en 2019, y que al ser un serotipo distinto, generó una epidemia en el Estado que trajo 11 mil 927 casos y 108 defunciones.

Ahora, que el DENV3 se ha convertido en el serotipo dominante, será este un reto para Jalisco esta temporada, por lo que se prevé “una elevación importante de casos respecto al año pasado” , señaló la SSJ.

El secretario indicó que de hecho, los casos registrados en lo que va de este año ya superaron los que se tenían en la misma semana durante la crisis del 2018.

Es por ello que la Secretaría emitió una alerta a la ciudadanía para sumar acciones que ayuden a prevenir la propagación del mosco.

“Si no tenemos una acción especial, una acción más contundente, un trabajo colegiado, un trabajo en equipo, un trabajo ciudadano, podríamos llegar a superar la tendencia de este 2019 y podríamos llegar hasta tener 14 mil 713 casos, cosa que no queremos que pase. Por eso es que estamos haciendo acciones preventivas a fin de que esto no vaya a suceder”, declaró el secretario de Salud del Estado.

Por ello, afirmó, se aumentó el estado de fuerza laboral para las brigadas de fumigación preventiva en calle, al pasar de 301 en 2019 a mil 604 trabajadores y trabajadoras en las 13 regiones de Jalisco, así como se pasó de 100 a 174 camionetas operativas.

También, dijo, han visitado 1 millón 144 mil 496 viviendas de las cuales se ha tenido acceso a 633 mil 178 (55.32%), en el resto de las casas no se pudo ingresar por encontrarse cerradas, por ser renuente el morador de la vivienda o por encontrarse deshabitadas.

También se han realizado mil 109 Eliminaciones Masivas de Criaderos(Días “D”), en los cuales se han eliminado 5 mil 938 toneladas de potenciales de criaderos de mosquitos, y se han recolectado 54 mil 343 llantas.

A todo ello es que debe de sumarse la ciudadanía para mantener limpios y sin cacharros patios y azoteas, y evitar puntos de acumulación de agua donde pueda reproducirse el virus.

Por último, las autoridades estatales recomendaron acudir por atención médica inmediata ante síntomas sospechosos: Fiebre alta, dolor de cabeza,dolor detrás de los ojos, dolor de articulaciones, dolor abdominal, sarpullido, malestar generalizado y/o vómito.

Recomendaciones para disminuir el riesgo de contraer Dengue

* Si identificas mosquitos en tu casa, asegúrate de no tener criaderos.

* Revisa todas las áreas de tu casa como patios, jardines, azoteas, por lo menos una vez a la semana, para identificar recipientes que pueden almacenar agua.

* Lava y talla con un cepillo, aquellos recipientes que puedan contener agua como, pilas y piletas, tapa aljibes, tinacos y tambos, voltea: cubetas, botellas, cazuelas, juguetes y tira: todo lo que no sirva y pueda almacenar agua, como latas, llantas, botes.

* Los bebederos de mascotas y floreros con plantas acuáticas deberán lavarse cada tercer día.

* Mantén limpias todas las áreas verdes, podando árboles y deshierbando espacios, para evitar tener refugios de mosquitos.

* Instala mosquiteros en puertas y ventanas, para evitar el ingreso de mosquitos a tu domicilio.

Para protección personal, utiliza repelente, ropa de colores claros, que cubran la mayor parte de tu cuerpo como, pantalón, blusa o camisa de manga larga.

* Si presentas síntomas como: fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y articular, náuseas, vómito o dolor abdominal, acude a tu unidad de salud NO TE AUTOMEDIQUES

* Si presentas datos de alarma como: vómitos frecuentes (3 en una hora o 5 en 24 horas), dolor abdominal intenso, sangrado por cualquier vía o desorientación, mantente hidratado con electrolitos orales, acude de inmediato al hospital.

* Comparte esta información con vecinos y amigos.

* Si acuden las brigadas contra el dengue a tu casa debidamente identificadas (gafete, chaleco color caqui con logos institucionales), permíteles la entrada y sigue sus recomendaciones.

* Si escuchas o ves pasar por tu casa camionetas o máquinas fumigando contra los mosquitos, abre puertas y ventanas.

YC