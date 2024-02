Alertan constructores de alza en robo a maquinaria en Jalisco

Los constructores de Jalisco alertaron que los robos de maquinaria y equipo se han incrementado y alcanzaron niveles “fuera de lo normal u ordinario”.

Por ejemplo, hace unos días se robaron un tractor D8 Caterpillar de casi 40 toneladas de peso que es muy complicado de movilizar.

De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción hace un par de años se robaban 14 máquinas al año, pero esa cantidad se ha incrementado.

“Por lo que sabemos entre nuestros grupos de interés y amigos sabemos que se ha incrementado, pero muchos no denuncian por temor a la represalia”, dijo Juan Manuel Chávez, presidente de la CMIC.

El dirigente de los constructores explicó que se están dando ilícitos que no se habían presentado a plena luz del día en Periférico a mano armada.

“Antes era recurrente el robo de maquinaria que catalogamos como mayor que es una retroexcavadora que es fácil operación, pero lo que nos alarma es que se han dado varios casos donde la maquinaría que se llevan por sus dimensiones y su peso es difícil de operar y de hacer la maniobra para extraerlas del lugar de trabajo o los almacenes”, comentó.

De acuerdo con el dirigente de los constructores en ocasiones se llega a localizar la maquinaría pero no se ejerce el derecho a recuperarla por temor a represalias.

Reconoció que están en pláticas con la Coordinación de Seguridad para implementar medidas de prevención.

“La relación viene desde hace varios años, tenemos un enlace directo con la coordinación atendiendo estos dos últimos sucesos de este mes donde recalcamos sufrimos el robo de maquinaria fuera de lo normal o lo ordinario, es lo malo que estamos en una normalidad que se roben la maquinaria y es lo preocupante, pero sí tenemos una mesa de diálogo donde a través de esta mesa con la coordinación de seguridad estamos implementando nuevas medidas de prevención”.

El presidente nacional de la CMIC pidió que se revise la estrategia de seguridad ya que el robo de maquinaría es alarmante.

“Hay una impunidad importante que tiene que ver con la comisión de delitos y que alienta la comisión del delito no nada más el robo en carreteras sino el robo hormiga en nuestras obras, sino el robo de tractores como un D8 que pesa más de 40 toneladas que no es posible no verlo en ninguna carretera o autopista o en una ciudad”, dijo

Aseguró que no es posible que se desaparezca este tipo de maquinaría y más cuando hay videos de por dónde pasó.

YC