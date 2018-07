Alerta Amber recibe nueve reportes diarios por desaparición de menores

Las oficinas de enlace en Jalisco de la Alerta Amber reciben a diario un promedio de nueve reportes de menores de edad presuntamente desaparecidos, detalla Francelia Hernández Cuevas, coordinadora del enlace. “Aquí en Jalisco tenemos desde mayo del 2013 al 31 de mayo de 2018, 16 mil 976 reportes generados en estos cinco años”.

El centro de atención recibe tales reportes de los 125 municipios del Estado, cada uno de los cuales ya cuenta con su propio enlace, que puede ser algún servidor público del Ayuntamiento, como el comisario de Seguridad Pública. “Si sabemos que un menor está en Totatiche, tengo quien me ayude a buscarlo en Totatiche de aquí a que el personal del Estado se traslada”.

Sin embargo, no todos los reportes reúnen las características de una desaparición que amerite el lanzamiento de una alerta; por ejemplo, que se detecte que el menor se halla en verdadero peligro. Esto ha sido sólo de 2.5 casos por cada mil reportes recibidos.

“A veces a mí me cuestionan mucho porque no se emiten las alertas de inmediato cuando son reportados los niños, pero la alerta se valora de acuerdo con la información que se obtenga, porque la puedes activar y resulta que no fue cierto lo que dijo la persona. ¿Por qué no se ha activado la alerta? Es que traigo datos porque la niña traía un teléfono, ya tenemos la geolocalización, ya nos arrojó un lugar donde probablemente pueda estar”.

Francelia Hernández describe uno de los último casos donde se tomó la decisión de no emitir la alerta. Ocurrió el mes pasado a través de la difusión en redes sociales sobre una niña de dos años que había sido robada a su padre por dos sujetos armados en motocicleta.

“Le llamamos al papá y ni siquiera había hecho la denuncia. El papá no se había comunicado a Alerta Amber; hablamos a la mamá y nos mandó al buzón. Empezamos a ver la situación y hasta entonces el papá nos dijo que iba a denunciar. Eso es lo que se va valorando, si verdaderamente fuera lo que se maneja en las redes de forma inmediata hubiera llamado, hubiera llegado una patrulla y se hubieran activado los códigos, de inmediato se habría activado la Alerta Amber”.

Tales circunstancias hacen presumir al equipo del enlace que no se trata de una desaparición sino de que alguno de los padres sustrajo al menor por problemas de custodia o por alguna otra razón.

¿Cuándo no se activa?

Existen dos casos en donde no se activa una Alerta Amber: cuando se tiene la certeza de que el menor fue secuestrado o cuando se presume que se encuentra involucrada la delincuencia organizada, manifiesta Francelia Hernández, coordinadora del programa. “En cuestión de delincuencia organizada, nosotros como Alerta Amber no las emitimos para no entorpecer la labor del Ministerio Público”.

Descuidos y accidentes

El descuido de los padres es la principal razón por la que Alerta Amber ha localizado sin vida a menores de edad reportados, en muchos de los casos donde no se ha emitido una alerta. “Hemos localizado niños sin vida. El año pasado localizamos 14... la mayoría de esos niños, por descuidos o accidentes. Nos reportaron un niño de seis años en un municipio y lo localizamos en un estanque. La mayoría de esos casos es en municipios fuera de zona metropolitana y por cuestiones de descuido”.

Los municipios de la ZMG son los que más reportes generan para la Alerta Amber. De éstos, Tlajomulco es donde más menores son reportados. EL INFORMADOR/Archivo

En 10 días localizaron a América Paulette

Empezaba a oscurecer el pasado lunes 11 de junio cuando los padres de América Paulette de Mater Arteaga Menault se preocuparon porque no había regresado a su hogar, recuerda Hugo, su padre. “No es algo normal, que no estuviera en mi casa. Ese mismo día eran las ocho de la noche, la buscamos por los alrededores, con los amigos, con las amigas, y pues nadie nos daba razón”.

Fue vista por última vez cuando dejó su domicilio en Tlajomulco, allá por la colonia La Tijera. Con algunos elementos recolectados por sus padres se decidió a llamar a las autoridades a las pocas horas que lo enviaron a las instalaciones de Alerta Amber. “Yo fui a Alerta Amber esa misma noche, tipo una de la mañana, e inmediatamente me tomaron mi declaración, mi denuncia. Al siguiente día me habló la maestra Francelia Hernández Cuevas, que es el enlace de Alerta Amber, y desde ese momento no me soltó, estuvo trabajando fuerte y fue un apoyo que me dio mucho gusto”.

Hugo no negó que antes de acercarse se mostró escéptico sobre la actuación de las autoridades, al grado de pensar que lo ignorarían y finalmente su caso sería uno más de los que se acumulan en los archivos; sin embargo, se dio cuenta de que no sería así desde el momento en el que le explicaron la estrategia de búsqueda. “Francelia fue la persona que estuvo en campo con su gente, pegando letreros, entrevistando gente”.

La desaparición causó revuelo. Según Hernández Cuevas, esta ha sido de las alertas más viralizadas que se han lanzado. “Fue por los anuncios que se fue cercando la situación. Me comentaron que habían entrevistado a una compañera que había estado en contacto con mi hija y que, por medio de eso, se tenía rastreado un teléfono”.

Esa pista fue aprovechada de inmediato por el enlace. “Francelia estuvo con su equipo en el lugar donde estaba ese teléfono, era un teléfono público. Se hizo una estrategia interesante”. Fue derivado de la difusión del caso que se logró esta pista a través de la cual el 21 de junio, 10 días después de lanzada la alerta, se logró dar con el paradero de América. “El día que encontramos a mi hija eran las dos de la mañana y la maestra Francelia estuvo presente cuando la rescatamos, terminamos a las seis de la mañana en lo que la trasladamos y le tomaron su declaración. Gracias a Dios mi hija estaba con bien”. En todo momento el equipo de Alerta Amber estuvo cerca de los familiares.

Al programa no le interesa con quién se fue, por qué salió de casa… lo que nos interesa es localizar a la adolescente y regresarla a la familia. Francelia Hernández Cuevas, coordinadora de Alerta Amber en Jalisco.

LA VOZ DEL EXPERTO

Deben aprovechar mensajes SMS y estaciones de radio

Arturo Villarreal Palos (investigador de la Universidad de Guadalajara)

Aunque cuando se genera una Alerta Amber se difunde de inmediato a través de las redes sociales, como Twitter y Facebook, con estos medios no se aprovecha al máximo la colaboración de la ciudadanía, advirtió Arturo Villarreal Palos, investigador de la Universidad de Guadalajara.

“Para que uno tenga información tiene que hacerse seguidor de la página, de otra manera no cualquiera recibe la información. Por ejemplo, el Twitter de la Alerta Amber Jalisco tiene 17 mil 182 seguidores, y Facebook tiene 19 mil 200. No es despreciable, pero no pareciera ser lo suficientemente amplio”.

Así, una de las plataformas que se debe aprovechar más es la difusión a través de los dispositivos móviles, pero sobre todo a través de los mensajes de SMS que pueden llegar a la mayor parte de las personas en las áreas donde se considere que ocurrió el hecho, incluso si no tienen datos en sus equipos.

Por otro lado, el académico critica que falta transparencia en la divulgación de los datos estadísticos del programa, lo que puede poner en entredicho su confiabilidad.

También se requiere que sea actualizado el portal de la Alerta Amber. “Tiene una página que si nosotros la exploramos nos vamos a dar cuenta de que es un poco lenta, la última información es del 2016 y que los últimos desaparecidos que vemos ahí son del año pasado”.

GUÍA

¿Cómo funciona?

• El enlace Alerta Amber Jalisco cuenta con un centro de atención telefónica que funciona las 24 horas.

• Laboran cuatro operadores y un supervisor, que reciben las llamadas telefónicas al 3030-4949.

• Se le invita a la persona para interponer la denuncia a las oficinas en la Calzada Independencia y Sierra Nevada. Si no cuentan con los medios de traslado se les pueden facilitar los medios.

• El protocolo nacional marca tres criterios para generar una alerta: que sea menor de edad, que se encuentre en un riesgo inminente de sufrir un riesgo grave en su integridad personal por la desaparición, y que exista información suficiente de la desaparición del niño, niña o adolescente, como datos personales, edad, sexo, media filiación, señas particulares, padecimientos, discapacidades, cómo vestía y dónde se le vio la última vez.

• Independientemente de que denunciara o no, Alerta Amber genera un reporte y se puede emitir una alerta incluso si no hay denuncia.

• Las 32 Entidades forman parte de una coordinación nacional. Todas están bajo la coordinación en México que depende de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Lidera Tlajomulco

Por la cantidad de habitantes, los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara son los que más reportes generan para la Alerta Amber. De éstos, Tlajomulco es donde más menores son reportados, indica Francelia Hernández Cuevas, enlace y coordinadora del programa Alerta Amber en Jalisco.

El rango de edad del que más se generan reportes, abundó, es desde los 12 a los 17 años.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de la actuación de la autoridad ante la desaparición de un menor de edad?

Participa en Twitter en el debate del día @informador