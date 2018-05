Alejandro Cárdenas garantiza seguridad y protección al medio ambiente

Un grupo de abogados que apoye a policías y ciudadanos en temas de seguridad es una de las principales propuestas de Alejandro Cárdenas, candidato a la alcaldía de Zapopan por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El ex presidente del Parlamento de Colonias aseveró que su proyecto estará centrado en lo que decidan las personas, y que principalmente trabajará para mejorar la seguridad y proteger el medio ambiente.

— ¿Cuál es su estrategia en seguridad?

Tener 10 o 12 abogados que ayuden a los ciudadanos a llegar hasta las últimas consecuencias en la ratificación de sus denuncias, que les den apoyo jurídico. También estamos proponiendo un tercer elemento que tenga la capacidad de llenar los informes policíacos, que han sido repetitivamente mal llenados y ha provocado que las detenciones no se declaren legales.

—Mucha gente opina que, con su candidatura, se perdió a un activista en materia de desarrollo urbano. ¿Qué dice al respecto?

Soy congruente con lo que hago. Ser activista no me quita poder estar donde se toman las decisiones. Trato de estar en una mesa en la que ya he estado en otras ocasiones como asesor, con argumentos técnicos, jurídicos, que han logrado cambiar y dar una mejor solución a los problemas. El activismo es bueno, pero tiene sus límites.

—¿Cuál sería su ruta en desarrollo urbano?

Planes parciales con justicia social. Que le permitan al inversionista desarrollarse con toda certeza jurídica.

—¿Proyectos verticales en Andares? ¿Más fraccionamientos en la carretera a Colotlán?

Si los vecinos de Andares quieren y generan las obras alrededor para que no haya conflicto en la zona, adelante. No estoy de acuerdo en los desarrollos en la carretera a Colotlán; allí es un tema de impacto ambiental.

—¿Qué propuesta tiene para fortalecer la protección a las áreas naturales, como los bosque de El Nixticuil y La Primavera?

Buscaremos que funcionen bien los consejos técnicos, sociales, científicos de las áreas naturales ya declaradas. Que se les dote de recursos, que se adecúen sus programas de manejo y también que se delimiten las zonas que están siendo invadidas.

—¿Cuál es su postura sobre los cargos por más de mil millones de pesos que la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) fincó a la cuenta pública 2015 de Zapopan, principalmente por las áreas de cesión no contempladas por desarrolladores, como Distrito K?

Distrito K no dio un solo metro cuadrado de áreas de cesión. Están planteando cerca de cinco mil viviendas y no tienen las vialidades. Tratan de resolver la problemática con semáforos. Se requiere que la autoridad revise, frene y reduzca la densidad hasta que no se garantice la movilidad.

—¿Cómo llevará a cabo su propuesta para separación de basura?

La clasificación será en programas con la ciudadanía. Ellos están ansiosos por participar. Los desperdicios orgánicos meterlos a biodigestores para generar biogás y lograr energía eléctrica.

—¿Cuál fue su proceso para llegar a la candidatura?

Por una invitación que nos hace Salvador Cosío a través de Confío en México. Ellos hicieron una alianza con el Verde. Valoramos las cosas y decidimos; vamos como externos y tenemos total libertad.