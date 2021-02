Alcaldesa de Tapalpa tala árboles para construir un domo irregular

Empresarios, líderes sociales y de organismos del sector turístico del Pueblo Mágico de Tapalpa exigieron que la autoridad municipal cumpla con el reglamento de construcción y conservación, pues edificaciones como el Polideportivo Multifuncional violan la norma y afectan la imagen y la atracción de más turismo.

La norma señala que las construcciones más altas deben ser de dos pisos y tener una altura máxima de 7.5 metros. No obstante, el nuevo domo que construye el municipio mide 10 metros.

Para hacer la cancha, el Ayuntamiento taló al menos 12 árboles y, a decir de los habitantes, las protestas contra esta acción fueron ignoradas.

Gabriel Escoto, presidente de Grupo Cien por Tapalpa A.C. y Jorge González Moncayo, gerente de la A.C., exigieron que se cumpla la norma y que se realicen mesas de diálogo.

Horacio Fernández, presidente del Pueblo Mágico Tapalpa, dijo que “debe haber un convencimiento” para que se conserve la imagen urbana.

Javier Ochoa, expresidente del Comité Turístico Tapalpa Pueblo Mágico, resaltó que, aunque sí los atienden, “siguen haciendo las casas de bóveda, ventanas de fierro, tinacos arriba”.

Luz Elvira Manzano, alcaldesa de Tapalpa. ESPECIAL

Las organizaciones de turismo de Tapalpa piden cumplir reglamento

Líderes de organizaciones de turismo en Tapalpa expresaron su preocupación por las recientes construcciones que se realizan en el municipio, como el nuevo Polideportivo Multifuncional, pues no cumplen el reglamento.

El polideportivo sobrepasa las medidas marcadas en la norma, con sus 10 metros de alto, pero tampoco cumple con el material que se debe usar para techos (tejado).

Gabriel Escoto, presidente de Grupo Cien por Tapalpa A.C., señaló que para la asociación es importante conservar la imagen urbana propia de los Pueblos Mágicos de Jalisco, ya que es un atractivo turístico y un distintivo de las costumbres y tradiciones culturales.

“Si no cuidamos la estética dejará de ser Pueblo Mágico. Si hay turismo ahorita es porque se ha conservado durante años ese sabor de Pueblo Mágico”, indicó Horacio Fernández, presidente de Pueblo Mágico Tapalpa.

Jorge González Moncayo, gerente de la A.C., resaltó se debe cuidar la imagen urbana porque es el motivo central de la visita de miles de turistas.

“Es una obra muy grande que se ve desde todos lados, los materiales no son los que deben de ser y la Plaza de Toros es lo mismo, se echó lámina cuando está prohibido en el reglamento”, dijo Javier Ochoa, expresidente del Comité Turístico Tapalpa Pueblo Mágico.

Reacciones:

"Queremos una mesa de trabajo con Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Secretaría de Cultura, Procuraduría de Desarrollo Urbano, la presidenta y la Asociación para ayudar a la presidenta a darle un orden a las construcciones irregulares".

Jorge González Moncayo, gerente de Grupo Cien por Tapalpa A.C.

"Nosotros como A.C. no somos autoridad para prohibir las obras que no cumplen con la normatividad, pero sí solicitamos al Ayuntamiento de Tapalpa y al Procurador Urbano del Estado que las que se están haciendo se ajusten a la normatividad de los Pueblos Mágicos".

Gabriel Escoto, presidente de Grupo Cien por Tapalpa A.C.

"Se debe cumplir el reglamento en todas las construcciones y ya fue el colmo. Si no se hace cumplir en todas las que se están haciendo en el pueblo, no les ponen la suficiente atención y no tienen control de lo que se está construyendo".

Javier Ochoa, expresidente del Comité Turístico Tapalpa Pueblo Mágico.

"Cualquier construcción, no sólo ésta, debe conservar la imagen del Pueblo Mágico. Es muy importante que todos estemos conscientes de que el Pueblo Mágico lo debemos conservar todos".

Horacio Fernández, presidente de Pueblo Mágico Tapalpa.