Alcalde de Tapalpa presupone que dueños capturaron a tigre

El presidente municipal de Tapalpa, Antonio Zamora Velazco, explicó que el tigre de bengala visto por turistas y pobladores el pasado domingo en la carretera Juanacatlá -Tapalpa, probablemente fue capturado por sus dueños, pues no tuvo reporte de personas lesionadas.

“En cuanto la captura, no tenemos la certeza, presumimos que se capturó más no lo sabemos. En cuanto algún daño que haya ocasionado tampoco tenemos reporte. Desconocemos de quién podría ser, simplemente de lo que se vio en redes, en imágenes y vídeo, se hizo la búsqueda correspondiente y se ha seguido monitoreando por parte de la autoridad municipal, Protección Civil y Seguridad Pública con los vecinos de las comunidades aledañas, no se ha obtenido información”, señaló el funcionario público.

A través de un comunicado en redes sociales la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detalló que en atención a los reportes que tuvieron visitaron al municipio de la región sur de Jalisco, sin tener referencias de los pobladores.

El mensaje fue emitido alrededor de las 17:56 horas de este lunes, especifica lo siguiente:

“Los inspectores se dirigieron a los habitantes de la zona para solicitar referencias sobre el propietario del ejemplar, sin embargo, refirieron desconocerlo. La Profepa invita a denunciar cualquier actividad que atente contra la vida silvestre al 800-PROFEPA o al portal www.profepa.gob.mx”, señala la publicación.

Luis Eugenio Rivera Cervantes, profesor investigador titular, adscrito al departamento de ecología y recursos naturales del Centro Universitario Costa Sur de la UdeG y jefe de la unidad de rescate de fauna silvestre opinó: “Aquí la autoridad federal tiene que investigar quiénes son los dueños, también los dueños tienen que demostrar con papeles, la legal procedencia, y número tres, en este caso Profepa tenía que actuar y lo más seguro es que tiene que haber una sanción por el riesgo que se expuso a la población, imaginarse andar en el campo y encontrarlo, aquí es porqué estaba sobre la carretera y era día feriado, mucha gente lo vio, a una persona sola le pudo haber causado daño, simplemente lo desaparece y más si el animal trae hambre”, dijo el especialista.

En la página de Facebook, Turismo Rural de Jalisco, el domingo publicaron varias imágenes donde se ve al tigre de bengala e incluso alertaron al resto de la ciudadanía, ya que aseguraban el animal estaba muy agresivo.

Según el reporte de la cuenta, el tigre fue visto sobre el tramo de la carretera Juanacatlán-Tapalpa, en el kilómetro 60.