Ahora soy libre como pájaro, por eso soy feliz: Mara Robles

Dejando atrás su pasado en Movimiento Ciudadano donde dice haberse sentido no tan libre, Mara Robles aceptó estar en los Sótanos del Joder para platicar lo que está haciendo y espera hacer en el Congreso de Jalisco, ahora como representante del partido Hagamos.

“Que no sea autoritario, que retome las cosas que se comprometió para que no sea lo que prometió combatir

De entrada, acepta que a pesar de las claras diferencias y desacuerdos con el Gobernador de Jalisco, lo respeta y lo aprecia pero no comulga mucho con él ahora, “Decía que nosotros íbamos a ser demócratas y federalistas, que no quería ser un López Obrador pero no es así” dijo la Presidenta del grupo Parlamentario de Hagamos en el Congreso de Jalisco.

“Que no sea autoritario, que retome las cosas que se comprometió para que no sea lo que prometió combatir”, agrega Mara que es lo que le ha pedido constantemente al Gobernador de Jalisco.

Robles critica que muchos de sus compañeros en el Congreso tienen acuerdos que les impiden crear un debate democrático como se supone debería ocurrir, “por eso ahora estoy feliz, porque ahora no tengo la rienda corta”, haciendo referencia a su pasado emecista.

“El Congreso no es autónomo” sin embargo, dice que hay unos cuantos diputados que se distinguen por crear contraparte como Enrique Velazquez, Mirna Flores o Hernán Cortés.

Finalmente, Mara no dejó pasar el tema del magistrado, José de Jesús Covarrubias, señalado de abuso contra una menor y que tiene una denuncia de juicio político en su contra en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), agregando que “se obligará a las autoridades a que se haga justicia contra él, porque son varias las denuncias de este tipo en su contra”.

”Que quede claro, él es un delincuente (magistrado José de Jesús Covarrubias) y como tal deberá ser procesado” advierte Mara Robles, insistiendo que es esencial que siga la presión social sobre este caso para no caer en la impunidad.

JM