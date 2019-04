Ahora pega polución por incendio en vertedero

No había transcurrido ni un día de que las autoridades federales, estatales y municipales extinguieron el fuego que comenzó el viernes pasado en el Bosque La Primavera, que consumió mil 900 hectáreas y por el cual se emitió una alerta atmosférica, cuando en la metrópoli se registró otro incendio, ahora en el vertedero Los Laureles, que obligó a activar una emergencia atmosférica en El Salto, Tonalá, Tlaquepaque y Zapotlanejo.

Las llamas iniciaron durante la medianoche de ayer en el predio ubicado sobre la carretera Guadalajara-El Salto, en los límites de este último municipio y Tonalá.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), “los contaminantes generados exponían un riesgo moderado a la salud de la población aledaña”.

Desde temprano, tras la emisión de la alerta (para evitar la propagación de la polución), en la metrópoli se percibió una espesa capa de humo que obligó a algunos habitantes a llevar a cabo sus actividades con cubreboca.

“Todos los recursos humanos, todos los equipos técnicos estamos combatiendo el incendio, de manera que queremos decirle a la población que no hay motivo de alarma. Les recomendamos no salir de sus casas si no hay necesidad de ello”, dijo Enrique Ibarra, secretario General de Gobierno.

De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, Luis Manuel Hurtado, para acabar con el fuego (lo combaten 110 elementos apoyados por 41 vehículos) se requiere al menos un día más.