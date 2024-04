¡Aguas!, a cerrar la llave

Mientras la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte sobre la sequía que se arrastra en la mayoría de los Estados del país, expertos urgen al uso racional del líquido entre la población y mejores políticas públicas por parte de los Gobiernos para evitar una crisis en el abasto del agua.

La alerta es que los dos principales abastecedores de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) tienen bajos niveles: el lago de Chapala está al 41% de su nivel de almacenamiento, mientras que la presa Calderón está al 25.

Francisco Javier Mayorga Castañeda acentúa que el sistema El Zapotillo no es la solución para terminar con la escasez en la ciudad, porque a largo plazo la presa perderá su capacidad para captar agua.

El exsecretario de Agricultura del Gobierno federal llama a reducir el consumo por parte de la población y al incremento en las inversiones por parte del Gobierno de Jalisco y del SIAPA en el sistema de distribución, ya que se calcula que 19%, por lo menos, se desperdicia en fugas por las redes obsoletas.

Añade que se deben incrementar los modelos de captación de agua de lluvia y que la ciudadanía esté dispuesta a pagar el costo real por el servicio.

En el año 2021 se padeció una crisis en el abasto de agua en la ciudad, que detonó la aplicación de tandeos en más de 132 colonias de la metrópoli. Chapala estaba al 47% y Calderón al 16 por ciento.

De acuerdo con el SIAPA, los cortes de agua se debieron particularmente a que dejaron de extraer agua a la presa Calderón (abastece a colonias de Tonalá y Guadalajara, principalmente), en el momento que llegó al 16% del nivel su capacidad (no se podría aprovechar más líquido por el manejo de los lodos o los azolves).

Para Antonio Gómez Reyna, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el próximo año se enfrentará una mayor sequía, a pesar de los nuevos proyectos del Gobierno federal y estatal. Recuerda que Calderón tiene una capacidad de 800 millones de metros cúbicos, por lo que actualmente se encuentra en 200 millones. ¿Para cuánto tiempo alcanza ese almacenamiento en la presa?: “En junio próximo se resentirá la escasez porque al 16% ya no le pueden extraer agua”.

Cuando la presa Calderón sólo tiene agua al 16% de su capacidad no es posible extraerla para abastecer la ciudad; fue la situación de 2021. EL INFORMADOR/A. Navarro

Criticó que no exista un sistema de monitoreo real en los ríos alimentadores del lago de Chapala y de las presas. Tampoco información veraz sobre los niveles de evaporación ni del agua que se tira al caño por las fugas de agua. Ante ese rezago, la cultura de ahorro del agua entre la población es fundamental para no acelerar la llegada de la crisis.

El Gobierno de Jalisco anunció el pasado 13 de marzo su fuerza operacional de cara al periodo de estiaje y aceptó que será una temporada complicada. Pero descarta una crisis.

El gobernador ya declaró que la puesta en marcha del nuevo acueducto El Zapotillo-Presa El Salto-La Red-Calderón, inaugurado en febrero, aporta un metro cúbico más de agua para la metrópoli. Ese caudal llega a la presa Calderón; sin embargo, el nivel de ésta sigue en declive ante la extracción para dar abasto al oriente y norte de la ZMG.

Con esa nueva fuente de abasto se afirma que este año no habrá tandeos como los ocurridos en 2021. “Tenemos que enviar un mensaje muy fuerte a las y los jaliscienses, y en particular a las y los tapatíos, para hacerles entender que será un año muy duro, con una sequía muy fuerte… que hay poca agua, aunque se han hecho obras para evitar desabasto, pero que esto no significa que se pierda de vista la importancia de hacer un cuidado del agua y manejo racional en cada familia. Es un asunto de conciencia, de entender que estamos viviendo tres años de sequía histórica en Jalisco”, acentuó el mandatario estatal el pasado 23 de enero.

Se prevé que todo el sistema El Zapotillo se inaugure este año, pero tanto Mayorga como Gómez Reyna coinciden en que habrá beneficios en un par de años, cuando menos.

Carlos Ornelas Orozco, académico de la Universidad Panamericana, coincide en que todavía no debe cantarse victoria porque las fuentes están sobreexplotadas. El éxito del sistema dependerá en gran medida de que este año se tenga un buen temporal.

“Lo vimos en el 2021 cuando prácticamente se secó la presa Calderón. La preocupación es que estamos siendo muy dependientes de esas obras, de esas fuentes superficiales que han sido afectadas por el cambio climático. Otra preocupación es que estamos extrayendo también agua de los mantos acuíferos de Atemajac y de los distintos acuíferos de la metrópoli, pero éstos ya están sobreexplotados y le seguimos sacando volúmenes importantes. Chapala está bajando muy rápido sus niveles”, remató.