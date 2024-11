Norma salió de su casa y abrió la llave de la manguera que tiene en su patio. No salió nada. Vive en una de las colonias que desde ayer no tienen el servicio porque el SIAPA realiza labores de interconexión e instalación de válvulas del nuevo sistema de abastecimiento de la Presa El Zapotillo con el acueducto El Salto-Calderón-San Gaspar. Será la nueva fuente de abasto del líquido para la metrópoli.

“Desde que nos levantamos no tenemos agua… desde las siete de la mañana (de ayer). Tampoco tenemos aljibe, entonces sólo nos toca esperar a que regrese el agua como nos dijeron, el lunes. La verdad, sólo llené tres cubetas porque no me enteré del megacorte”, dijo la vecina de La Noria, en Tonalá.

Carlos Torres Lugo, titular del SIAPA, indicó que el objetivo de estas maniobras de interconexión es incrementar la capacidad de potabilización de la planta San Gaspar, aledaña a La Noria, de 1.8 a 2.4 metros cúbicos por segundo. Con esto, se espera tener un mayor caudal de agua para la ciudad, beneficiando principalmente a las zonas altas.

“Faltó una campaña más efectiva del SIAPA. Apenas hoy nos enteramos que no había agua en colonias de Guadalajara y Zapopan, pero en zonas de Tonalá también nos la cortaron”, lamenta Jorge Gómez, de la zona de San Gaspar.

Ayer, el Gobierno de Jalisco emitió un boletín en el que remarcó que “los trabajos de interconexión del sistema El Zapotillo-La Red-Calderón hacia la planta de San Gaspar para llevar el agua a la ciudad ya van al 70%, con afectaciones mínimas en el abasto de agua en las casas. En las próximas horas llegaremos al 100%”, comunicó ayer por la tarde.

Durante este y el próximo fin de semana se recomienda no lavar ropa, no regar jardines o reutilizar el agua para lavado de trastes para regar plantas, regar jardines por la mañana o por la noche para evitar la evaporación, no limpiar coches ni patios.

El SIAPA dispone de pipas gratuitas marcando al número 33-3668-2482, así como en sus redes sociales de X: @siapagdl y de Facebook: siapagdl.

Corte del servicio en la metrópoli

El primero: del 15 al 18 de noviembre.

Colonias afectadas: 193.

El segundo: del 22 al 25 de noviembre.

Colonias afectadas: 873.

Padecen el primer día del megacorte en la metrópoli

Jorge se resignó a no tener agua en su casa durante los próximos días debido al megacorte al suministro del agua que realizó el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para este fin de semana largo. Sacó una silla y una mesa de plástico en su cochera para jugar cartas y dominó con Martha, su vecina, quien tampoco tiene agua.

“Pues que no vamos a tener agua hasta el lunes a lo mejor, nos acabamos de enterar escuchando el radio. La verdad no sabía, no me enteré, lo bueno que ya estamos medio preparados y curtidos en esto, como se dice, entonces tenemos dos tambos grandes llenos de agua y algunas cubetas. Pero creo que no van a ser suficientes para toda la familia, entonces va a tocar no bañarse, ¿o qué?”, bromeó Jorge.

Al igual que los vecinos de la Colonia La Noria, en Tonalá, decenas de personas tampoco se enteraron que del 15 al 18 de noviembre habrá un corte en el suministro del agua en más de mil colonias en los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. Rogelio se preparó con anticipación y solicitó una pipa de mil litros de capacidad.

“No, yo tampoco supe hasta el jueves en la noche, cuando estaba viendo las noticias. Entonces le pedí a un amigo que me hiciera el favor de traerme aunque sea un camión chiquito de mil litros para el tinaco de mi casa y el de mi hija, que está una cuadra abajo. Espero que con eso sea suficiente para aguantar hasta el lunes, si es que sí llega ese día […]. Pero igual que todos creo, tenemos la planta del SIAPA aquí pero no son buenos para avisarnos a la colonia. Sólo tienen que caminar cinco minutos y ya. Si no veo las noticias, hoy no tuviéramos agua”, dijo molesto, mientras barría la cochera de su casa.

SIAPA indicó que el suministro de agua se restablecerá de manera paulatina durante el sábado 16 y domingo 17 de noviembre, mientras que regresará en su totalidad el lunes. En tanto, el próximo fin de semana, del 22 al 25, también habrá otro corte de agua para poner en marcha los nuevos equipos para bombear el líquido a la ciudad.

“Igual que Jorge, sin bañarse. Mi yerno ya está viendo con sus conocidos si alguien nos puede traer una pipa para el tinaco, pero que ya no hay y las que hay están muy caras […]. Que nos avisen para la próxima, nada más eso pido, igual ahorita ya no hay agua”, susurró Martha al mismo tiempo que ponía sobre la mesa una mula de dos y cantaba su victoria a Jorge.

SIAPA puso a disposición el número 3333 6824 82 y sus redes sociales oficiales para solicitar servicio de pipas gratuito las 24 horas del día.

Una pipa particular ronda los mil 400 y mil 600 pesos, dependiendo la distancia, la colonia y la accesibilidad al tinaco o aljibe.

Los dos megacortes que tendrá el SIAPA, afectarán a más de mil colonias en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La suspensión del servicio se debe a labores en la interconexión e instalación de válvulas de los nuevos sistemas de abastecimiento de la presa El Zapotillo y el acueducto El Salto-Calderón-San Gaspar, conectándolos con la planta potabilizadora número 3, la cual permite el suministro de agua desde la presa Calderón hacia la metrópoli. Estas labores permitirán potabilizar un mayor caudal de agua para la ciudad, beneficiando principalmente las zonas altas de la ZMG.

Tips para ahorrar agua en el hogar

En la ducha, almacenar el agua fría mientras sale la caliente. Ésta se puede usar para el inodoro o para regar plantas.

Cerrar la llave mientras te enjabonas o lavas trastes.

Duchas menores a cinco minutos.

Utilizar la lavadora con carga completa.

No tirar papeles en la taza, pues se puede tapar el drenaje.

Reparar y remplazar grifos que gotean.

CT