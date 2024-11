La administración está por cerrar y el SIAPA apenas cobra seis de cada 10 pesos que factura a los consumidores de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

“Me llegó el recibo de 370 pesos en abril pasado. La verdad, no tenía dinero y dejé que pasara el tiempo. Hoy debo más de mil 600 pesos y no tengo lana para pagar. Me llegan los recibos donde me advierten que me reducirán el flujo del agua, pero espero pagar con el aguinaldo en diciembre para salir de la deuda”, indica Marcos Sánchez, quien vive en Lomas de Tabachines.

Entre enero y septiembre de este año, el sistema revela que cobró más de dos mil 500 millones de pesos, cuando facturaron más de tres mil 800 millones en ese periodo.

La falta del cobro impide una adecuada administración de los recursos y que se renueve la red hidráulica de la ciudad, generando más socavones por la antigüedad de las tuberías. Incluso, el SIAPA reconoce que hay un promedio de ocho hundimientos por día en las calles.

Se le preguntó al organismo sobre las estrategias para eficientar el cobro y la obtención de recursos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Josué Sánchez Tapetillo, especialista en gestión de recursos hídricos, precisa que el sistema pierde alrededor del 30% del agua por fugas, tomas clandestinas y otros desperfectos en la red de distribución. Si sumamos la falta de pago de los consumidores y el agua que se desperdicia, la problemática es mayor.

“¿Qué empresa puede vivir o ser sustentable cuando gasta dinero para operar y producir un producto, pero sólo puede cobrar menos de la mitad de lo que gasta en producirlo?”.

De acuerdo con una solicitud de Transparencia, al corte de julio pasado el SIAPA tenía una cartera vencida de casi 17 mil millones de pesos.

Destaca que durante los últimos tres años se mantiene una queja constante de los consumidores: los cortes y el agua sucia que sale en sus viviendas. “Nos molesta que no puedas lavar la ropa o bañarte con confianza, porque no sabes si en lugar de limpiar estás ensuciando. Quizá muchos están molestos por esto y no pagan el servicio”, reflexiona César Martínez, vecino de La Normal.

Ante esta problemática, el gobernador electo, Pablo Lemus, confirma que el SIAPA tendrá una reforma importante, ya que se busca la mejora en la calidad del agua, pero también eficientar los servicios al cliente.

Su estrategia se dividirá en una parte técnica para garantizar el suministro, tanto en la parte doméstica como industrial, y en la mejora de la cobranza, de la administración y el servicio al cliente. “Veremos al SIAPA como si fuera una empresa privada en el servicio y la calidad de atención a los clientes”.

Recuerda que se proyectan más de ocho mil millones de pesos para renovar las redes de agua. “Será paulatina (la intervención)”.

También contempla más plantas potabilizadoras para sanear el agua que llega a todos los hogares, incluyendo a El Salto y Tlajomulco. “Vamos a construir la segunda etapa de la planta potabilizadora número 5, que está en el Sur de la ciudad”.

CT