Advierten especialistas pendientes durante glosa académica del quinto informe

El quinto informe de actividades presentado por el Gobernador evidencia un retraso en prevención de delito y procuración de justicia afirmó el investigador del Colegio de Jalisco, Guillermo Zepeda Lecuona, durante la glosa académica realizada en el Congreso del Estado, argumentó que responsabilizar al nuevo sistema de justicia adversarial, del aumento de la impunidad, es un pretexto.

El especialista sentenció que la aplicación del nuevo sistema a nivel estatal se encuentra en ruinas pues el 78 por ciento de las personas quedan en libertad y en un año sólo se concluyeron 29 juicios orales.

"La probabilidad en Jalisco de que un delito sea denunciado y sea esclarecido es de 0.47% es decir es más fácil sacar doble reintegro en la lotería que un delito se esclarezca. Las cifras de ineficiencia evidencian el colapso del aparato de justicia", comentó.

Por su parte la investigadora María Antonia Chávez Gutiérrez cuestionó que el informe recurre a un lenguaje de simulación para no reconocer el aumento en los índices de inseguridad.

En materia de movilidad y transporte el doctor José Javier Gómez Álvarez destacó la necesidad de que se consolide el modelo de ruta empresa y subrayó como avance la construcción de la Línea 3 del Tren Eléctrico, planteó que aún se necesita resolver una intervención para corregir las afectaciones en las calles a donde se desvió el tráfico vehicular y el rescate de la zona centro de Guadalajara.

En el tema de generación de empleos los académicos Ignacio Román Morales del ITESO y Christian Sánchez Jáuregui del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara; coincidieron en que el récord en la materia no es suficiente pues sigue pendiente aumentar el nivel salarial de las nuevas plazas y reducir el sector informal.

"Al no encontrar la fuente de empleo deseable entonces me voy a la informalidad y nos encontramos que 49.9% de la población económicamente activa está en la informalidad. Reprueban sus propias metas marcadas en el MIDE como iniciativas de ocupación por cuenta propia, reprueban el porcentaje de población femenina ocupada y no se llegan a los indicadores que se trazaron durante 2017", expuso Sánchez Jáuregui.

Sobre aspectos de medio ambiente, el doctor Marco Antonio Berger García destacó la necesidad de avanzar en el modelo de gestión integral del agua con definiciones para garantizar el abasto y tratamiento adecuado.

El ex presidente del PAN Jalisco, Eduardo Rosales Castellanos, participó en la glosa académica, como especialista del Iteso. En el bloque de desarrollo humano, educación e innovación; el ex dirigente blanquiazul habló del tema de innovación donde comentó que los avances en la materia son méritos de los empresarios e inversionistas que apostaron por el sector.

Para terminar el trámite de la glosa del quinto informe de actividades, los diputados deben aprobar las conclusiones del ejercicio en sesión del pleno del Congreso.

LS