Ante a la crisis hídrica que hoy enfrenta Jalisco y que compromete el abasto sostenido de agua para la entidad, la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés Mis, advirtió que es urgente replantear las estrategias en la materia y emprender de inmediato acciones de orden financiero y de construcción de obras, así como de renovación de infraestructura y de mantenimiento que garanticen el suministro y la calidad del vital líquido para los jaliscienses de una forma sostenida.

Tras reconocer que la problemática del agua en la entidad se ha ido acumulando por años y ya es insostenible, la ingeniera subrayó además que, al mismo tiempo, el SIAPA, organismo encargado de gestionar la captación, potabilización y distribución de este recurso, agoniza sumido en la bancarrota:

"Tenemos que entender la situación, pero desde la parte informada, porque, efectivamente, hay un problema muy grave en torno al Sistema que opera todos los servicios de agua potable y alcantarillado. Y esto tiene que ver con un manejo mediocre que éste ha tenido incluso en la parte de operación, pero sobre todo en la falta de mantenimiento y en la falta de inversión".

Explicó que el primer paso debe ser sanear las finanzas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), lo cual deberá incluir la actualización de tarifas y la recuperación de la cartera vencida, tanto para hacer frente a la gran demanda de servicios, como para modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura.

Y es que actualmente además de mejorar la mala calidad del agua que reciben los jaliscienses en sus hogares, está el reto de suministrar el volumen que se requiere para atender las necesidades de la población:

"Sí hay un problema de calidad de agua grave, pero también tenemos un problema de volúmenes ¿por qué?: porque hace falta infraestructura complementaria para poder llevar esos volúmenes que se requieren", afirmó.

"Lo que cobra el SIAPA actualmente no cubre (…) el costo real de producción, porque no se cobra el líquido, sino lo que se cobra es el servicio de extracción, de conducción, de potabilización y que tú puedas abrir la llave y tengas el agua en tu casa. Entonces hay una sobrepresión en ese sentido para el organismo, lo cual, incluso, compromete su operación".

"Y con la parte de la cartera vencida hay un problema muy grave. Recordemos que el SIAPA no recibe recursos adicionales. Y si tiene una cartera vencida con un volumen importante, de aquí partimos a esta necesidad de tomar el aumento o más bien yo no le llamaría aumento de tarifa, yo le llamaría reducción del déficit de tarifa, porque aún con ese aumento no se llega al punto de equilibrio".

En ese sentido, la especialista refirió que aunque de esa cartera vencida entre el 55 y el 60 por ciento corresponde a los usuarios habitacionales, existe la oportunidad de recuperar de manera más rápida lo que adeudan los grandes consumidores. Esto sería igual a unos 17 mil millones de pesos. Aunque aclara también que lo más realista de obtener pronto serían al menos 10 mil millones de pesos provenientes de estos adeudos mayores.

Avilés Mis reiteró que la actualización de tarifas es indispensable y "es un tema que no tendría por qué estar coaccionado o ligado a la política porque las soluciones son técnicas. Entonces desde el Colegio de Ingenieros nosotros empezamos a impulsar esta parte desde hace ya varios meses con la creación de este modelo en donde hablamos de una responsabilidad compartida. Desde las asociaciones es nuestro deber, salir y decir, desde el punto de vista técnico, cuáles son las circunstancias".

Llama a sanar finanzas y emprender obras

Para la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, el gran desafío consiste en ir generando, a la vez, las obras que garanticen la sustentabilidad hídrica: "El proyecto a corto plazo sería la modernización de las plantas potabilizadoras por lo menos para que en el corto plazo, el agua que llega, llegue en buena en buen estado y limpia".

"En una segunda etapa ya sería contar con un segundo acueducto al modernizar el que se tiene desde Chapala a Guadalajara. Pero se ha hablado también de la red de tuberías en la zona metropolitana de Guadalajara, que no sabemos desde cuando estén, si algunas ya cumplieron su vida útil, que yo creo que eso también se tendría que trabajar en un mediano plazo y también tiene un costo importante".

La importancia de esta modernización que propone el CICJ radica en que, actualmente, el volumen de agua que se pierde por evaporación y filtraciones en el canal de Atequiza es muy alto. La obra en cuestión garantizaría el uso efectivo de ese líquido que hoy se desaprovecha.

"Yo nada más quiero dejar en claro que si en 15 días o en mayo, cuando viene el periodo de estiaje más complejo, algo le ocurre a esta única infraestructura ¿qué va a pasar con Guadalajara? Vamos a tener un problema muy grave. Entonces no podemos permitir desde la parte de las asociaciones como nosotros que todas esas decisiones se sigan pateando para más adelante", advirtió.

Frente a esta crisis, explicó, "si tuviera cubierta su operación, el SIAPA solamente se enfocaría a buscar recursos para esta infraestructura que nos va a permitir que la ciudad y la zona metropolitana siga siendo este polo de desarrollo que es, porque recuerden que para obtener inversiones o para captar inversión se necesitan tres cosas: agua, energía e infraestructura, entonces si no tenemos ni siquiera la base de la del servicio de agua, pues eso no sería posible".

"Si el organismo operador no es un robusto, tampoco puede acceder a otro tipo de financiamientos. Nos dejaron llegar el problema y hoy está tronando todo y necesitamos aplicar soluciones en todos los sentidos, plantas potabilizadoras para que llegue con buena calidad el suministro a través de acueducto pero también la red al interior de la zona metropolitana de Guadalajara, y sería más o menos implementarlo al mismo tiempo", puntualizó.

