Alberto Camacho Ochoa, encargado de coordinar la Universidad Abierta No Formal para Adultos Mayores (UNI3), ubicada en Avenida Juan de Dios Robledo número 200, de la colonia San Juan Bosco en Guadalajara, abunda en que se tienen 22 talleres, los cuales imparten de 9 a 2 de la tarde; cada uno tiene este una duración de una hora y media.

Indica que actualmente hay 350 usuarios, quienes toman hasta cuatro o cinco talleres al día. Menciona que están al límite, pero hay oportunidad de cambiar horarios para recibir a nuevos usuarios.

Las actividades no tienen costo, y solamente requieren copias de su credencial de elector, comprobante domicilio, un acta de nacimiento, y dos fotografías tamaño infantil. Remarca que el taller con más gente es baile, con 90 asistentes, y gimnasia cerebral, con 40 asistentes. Así como 30 o 35 en activación física, y 25 personas en alebrijes, que son de los más exitosos.

“En algunos manejamos doble curso para dar la atención, porque sí se satura. Después de la pandemia comenzamos a tener más actividades”.

Los participantes no precisamente son vecinos, ya que pueden acudir de otros municipios.

“Les pedimos que vengan con las ganas de participar en las actividades. Trabajamos con personas mayores de 60 años, pero estamos implementando una estrategia en la cual vienen adultos mayores con sus hijos o nietos, y los integramos a los talleres”.

Agrega que también atienden a comunidades, que en conjunto suman dos mil 100 personas. Explica que las comunidades son grupos de personas que sesionan en espacios públicos, como iglesias, en donde también hay oferta de actividades de psicología, nutrición, o actividad física.

Sobre los cambios de las personas al participar en las actividades, Alberto Camacho Ochoa detalla que al principio algunos usuarios llegan y no hablan mucho o no quieren participar en actividades por temor a no poder realizarlas.

“O vienen pasando con algunas depresiones por algunas situaciones familiares y cuando llegan aquí los primeros días ellos empiezan a presentar cambios, empiezan a socializar con los compañeros. Hay señores que vienen desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, nos llena a nosotros de satisfacción de que todo el día se la pasan aquí porque comentan que se sienten en familia”.

Por otro lado, remarca que no hay límite para estar en las actividades, pero se busca que puedan convertirse en maestros y replicar el conocimiento en sus comunidades. “Tratamos de ampliar un poco más para que ellos puedan seguir teniendo esa actividad y que no se vayan a sus casas y que regresan a esa a esa situación en la que llegaron por primera vez”.

Otros talleres relevantes: Música, Cómo mantener relaciones sanas (exclusivo hombres, Historia de Jalisco, Aprendiendo sobre mis emociones y Tai chi. Contacto: 33-3643-0617.

Fomentan que sean emprendedores

Lucio Miranda, director general del Sistema DIF Jalisco, explica que uno de los objetivos que tienen en la gestión es impulsar a que los adultos mayores sean emprendedores, con distintas actividades en los centros de día, como clases de piñata, danza, baile, bisutería.

“Todavía hay una vida productiva, le estamos apostando a la reintegración familiar pero con actividades recreativas y económicas. Hemos hecho convenios de colaboración con diferentes dependencias, donde venden pulseras o aretes y es con base en los convenio de colaboración, para que puedan generar recursos para que se puedan sostener o mantener”.

En total hay 46 centros de día para adultos mayores en todo el Estado, en conjunto con municipios, que ofrecen distintos talleres para ellos.

Por ejemplo, dice que hay un taller para que aprendan a utilizar el celular, el cual ha sido todo un éxito. “Porque algunos le tienen miedo al celular, no saben cómo se utiliza la herramienta. También les damos clases de computación. El adulto mayor trae ganas de ser creativo, de hacer cosas. Nuestro trabajo es dotarles de herramientas para que estén productivos y tengan una un envejecimiento sano y de acorde a las necesidades de la sociedad”.

Para pedir información a la página de internet del DIF, en el área de grupos vulnerables, se pueden comunicar al teléfono 3330-3800 la extensión en la 835 o directamente en los sistemas DIF municipales.

Además, se cuenta con transporte hasta el centro de Avenida Bugambilias 2500, donde se les dan temáticas de prevención, cuidados básicos para cuidar el cuerpo y alimentos. Los interesados en aprovechar el servicio pueden acudir de lunes a viernes a las 08:00 de la mañana, en la Glorieta de La Normal.

