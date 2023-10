Tras el fallecimiento de su marido y de su madre, Adelaida de Anda Gaona cuenta que tuvo una fuerte depresión, que derivó en que tuviera problemas del corazón. Aunado a un disgusto reciente, dice que un día iba caminando y perdió la noción de al lugar al que iba.

“Cuando me pasó lo de que no reconocí, vine al centro de salud hablé con la trabajadora social y le dije que no quería andar caminando sin saber quién soy”. Al salir del centro de salud Yugoslavia 4, localizado en Juan de Dios Robledo, recuerda que iba por la banqueta y un motociclista casi la atropella, junto con otra mujer llamada Patricia. Dice que en la plática después del susto, y al hablarle de su enfermedad, la señora la invitó a acudir a los talleres del UNI3, del Sistema DIF Jalisco, que está justo al lado del centro médico.

“Le venía pidiendo a Dios que me ayudara y puso a Paty en mi camino, por ella conocí este lugar. Venía a ver a psicólogos, y también me quedé en dibujo. Me ayudaron, me enseñaron a respirar, sobre cómo pensar, sobre cómo relajarme. Después del coraje fuerte fue que se me empezó a olvidar, me dijo la psicóloga que traía un bloqueo, y me recomendó olvidar lo que me hicieron”.

Adelaida, de 70 años, destaca que una sugerencia era que se pusiera a dibujar cada que tuviera pensamientos negativos. “Ahora me siento mucho mejor, pero gracias a ella (psicóloga) estoy mejor físicamente y estoy haciendo alebrijes y dibujo. Estoy en dibujo porque tengo ganas de entrar a pintura textil, que es dibujar en tela”. Por otro lado, afirma que se ha sentido mejor en su salud, y que incluso es posible que ya no le tengan que hacer la operación que tiene programada en el Hospital Civil, ya que trae tres arterias tapadas.

“Me dijeron que necesitaba un cateterismo, marcapaso y dejar pasar un tiempo para cirugía de corazón abierto, porque las válvulas se taparon por la depresión. Uno piensa que la depresión sólo afecta los nervios del cuello, pero aprieta todo el organismo, y las vías del corazón se apretaron. Necesita uno seguir, darle ejercicio a la mente”.

Pero ahora que se siente mejor, dice que el cardiólogo le mandó a hacer nuevos estudios y está próximo a decirle si necesitará la operación. “Me pregunta y le digo que me siento bien, sin opresión en el pecho ni dolores. Estos tres meses que he estado viniendo aquí y me estoy arrepintiendo de operarme, primeramente Dios y se destapen las válvulas, porque nadie sabe la tensión que uno pasa, emocionalmente me ha servido mucho el dibujo”.

FS