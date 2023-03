Adriana Medina: Trabajar en favor de las y los tlajomulquenses

Fue en 2003 y poco antes de concluir sus estudios como abogada que Adriana Medina tomó la decisión de sumarse a la política. Lo hizo cuando vio que una nueva fuerza política comenzaba a formarse con ideas distintas a las que, dijo, hasta entonces concebían un partido. La atrajo el dinamismo, nuevas propuestas y la unión de los jóvenes por el beneficio de las personas.

Hoy ya son 20 años de carrera política que le han permitido estar en contacto con la ciudadanía y actualmente se desempeña como coordinadora de Construcción de Comunidad del Ayuntamiento de Tlajomulco de la mano con Salvador Zamora. Su primer cargo público llegó en el 2009 cuando fue designada directora del Registro Civil, puesto que conservó hasta el año 2015. Fue dirigente estatal de Mujeres en Movimiento Ciudadano (MC).

En ese año logró llegar al Congreso de Jalisco como diputada local, y posteriormente, en 2018, contendió por el Distrito 12 para la diputación federal, también por Tlajomulco, regresando al municipio al cargo que hoy representa por MC, desde donde se trabaja en el impulso de la construcción de comunidad y la reconstrucción del tejido social a través de distintos programas y talleres, especialmente enfocados en infancias, la juventud y la prevalencia de las tradiciones de los pueblos de Tlajomulco.

“Me encanta estar con la gente viendo la forma de ayudarla. Esto es lo que a mí me mueve, ver los resultados, saber que se está haciendo algo que el día de mañana va a tener un cambio”, dijo la coordinadora.

Recuerda que uno de los momentos que más la marcaron fue el haber perdido cuando se postulaba como regidora por la alcaldía de Tlajomulco, en 2003, pues dijo, sentían que tenían la presidencia en la bolsa. “Hoy creo que fue por una razón muy buena: no estábamos preparados todavía para gobernar, no era nuestro tiempo. Hoy que estamos gobernando Tlajomulco con nuestro Partido desde 2012 y se refrenda el trabajo de nuestras administraciones. Entendí entonces que la política no es de momentos, es de construcción, la política es de estar ahí”, reflexionó.

Ahora afirma que se encuentra enfocada en seguir dando resultados en su cargo, sin embargo, su carrera política no terminará ahí.

“¿A quién no le gustaría como mujer y en el ámbito político convertirse en alcaldesa, gobernadora o presidenta? Todo eso para nosotras como mujeres dedicadas a la política nos mueve como objetivos y la visión que tenemos de nuestro trabajo a futuro”, expresó. Para la coordinadora, Jalisco se encuentra en el momento adecuado para tener una mujer gobernadora. “Necesitamos fortalecernos, buscar objetivos conjuntos para lograr una verdadera paridad, para que existan más mujeres en puestos de alto rango”.

Recalcó la trascendencia de la conmemoración del 8 de marzo. “Es muy importante reconocer a todas esas mujeres que han luchado y que vamos a seguir luchando, porque me incluyo ya dentro de ellas. Reconocer nuestros derechos, seguir impulsando y fomentando la participación de las mujeres en la vida política y pública de nuestro Estado y de nuestro país”, finalizó.