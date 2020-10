Acuerdan generar nuevo dictamen de juicio político contra magistrado del TJAEJ

En lugar de desechar una solicitud de juicio político en contra de Armando García Estrada, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (TJAEJ), la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado acordó elaborar un nuevo dictamen de la solicitud.

De acuerdo a la presidenta de la comisión, María Esther López Chávez, la solicitud parte de un conflicto de competencias entre las salas Cuarta (que preside García) y Quinta del TJAEJ, las cuales emitieron resoluciones “contradictorias” sobre un asunto inmobiliario.

La presidencia de la comisión había propuesto desechar el dictamen al considerar que no había elementos para emprender un juicio político. En su lugar, se daría vista al Órgano Interno de Control del TJAEJ para que éste decidiera si existían elementos para una sanción.

“Si bien la conducta efectuada por el magistrado Armando García Estrada, presidente de la Cuarta Sala Unitaria del TJAEJ, pudiese conllevar una probable responsabilidad (...), ésta no sería de índole política, sino administrativa”.

No obstante, el diputado Jonadab Martínez objetó que no se había llegado a la etapa para determinar si se incurrió en responsabilidad o no, sino de valorar si el denunciante cumple o no con los requisitos para iniciar el procedimiento de juicio político.

Y como sí cumplió, Martínez solicitó no desechar el asunto, sino elaborar un nuevo dictamen con las observaciones que éste hizo y donde además se le dará voz al magistrado. Su propuesta se aprobó.

Al respecto, García Estrada aclaró que no existió controversia entre la Cuarta y Quinta salas, pues la sala que preside recibió un juicio para edificar un edificio en Providencia, proyecto que ya contaba con licencias municipales. “Falso que yo haya otorgado permisos para esa construcción”.

Mientras que en Quinta sala falló a favor de Salvador Martín de Alba Suárez, que fue quien promovió un juicio de lesividad para que no se construyera el edificio pese a los permisos municipales, pero dicha resolución ya fue revocada, por lo que no existe controversia entre las salas.

“Quien denuncia tiene conflicto de intereses en el Congreso y el Congreso con él, porque él tiene asignado un contrato de obra de restauración del edificio del Congreso y por eso han hecho eco a sus palabras, ajenas a la verdad del juicio que yo tuve a mi alcance”.

El magistrado explicó que, si la Comisión de Responsabilidades votó favor de no desechar la solicitud de juicio, significa que la admitieron, por lo que pretender darle voz es como si se le iniciara un juicio político sin tener las bases legales para hacerlo.

NR